Итальянцам запретили болеть коронавирусом: ситуация на пределе!

В Италии жителям города Онифери, что на Сардинии, официально запретили болеть коронавирусом.

Соответствующее распоряжение, согласно которому жителям запрещено заражаться COVID-19, издала мэр Стефания Пирас, пишет газета L'Unione Sarda.

Сообщается, что на такой шаг местные власти пошли из-за того, что в коммуне нет доктора.

"Мы месяцами просили врача, но нас не слышат. Здесь ситуация на пределе!" - говорит чиновница.

Журналисты отмечают: это распоряжение, очевидно, является "криком боли, который, возможно, привлечет внимание чиновников из административного центра провинции и областного управления здравоохранения Сардинии".

"Было бы хорошо, если бы одного документа было достаточно, чтобы люди не болели коронавирусом... Но мы надеемся, что это, по крайней мере, заставит эхо нашего отчаяния долететь до выше стоящих властей", - отметила Пирас.

Добавим, что штатный врач из Онифери покинул клинику летом на несколько месяцев, чтобы обеспечить помощь людям в других регионах Италии, которые больше потерпают от пандемии. Вместо него в город приезжали выпускники медицинских вузов на практику. Но последний из них уехал две недели назад, и теперь в Онифери вообще нет человека, отвечающего за здоровье местных жителей.

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