В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку, которая спасалась от войны: все детали
В Италии жестоко убили 23-летнюю украинку Анастасию Алашри. Она вместе с трехлетним сыном прибыла в страну в марте, спасаясь от войны.
Об этом сообщает итальянское издание Corriere Di Bologna.
Тело женщины со следами трех ножевых ранений было обнаружено в сельской местности Вилла Джулия, на территории Фано (Пезаро-Урбино).
В убийстве заподозрили бывшего мужа Анастасии. В частности, в воскресенье, 13 ноября, девушка не вышла на работу.
Выяснилось, что в последние месяцы отношения Анастасии и ее мужа, 32-летнего египтянина, становились все конфликтнее. 11 ноября она обратилась в полицию, чтобы сообщить о преследовании со стороны мужчины.
Развевшись с мужем, она хотела начать новую жизнь с новым партнером.
Отмечается, что на время она решила пожить у своего нового парня и коллеги по работе, однако в воскресенье утром решила вернуться домой, чтобы собрать личные вещи.
Там она встретилась с бывшим и между ними возник конфликт. С этого времени Анастасия на связь не выходила.
В Италии бывший муж убил украинку (tgcom24)
Кто сообщил об исчезновении
Об исчезновении Анастасии заявил ее друг. Прокуратура Пезаро немедленно приступила к поискам.
Подозреваемого 32-летнего египтянина выследили на железнодорожном вокзале Болонье. Вероятно, он пытался покинуть территорию Италии.
Во время допроса мужчина признался, где убил Анастасию. На месте нашли сумки с женской одеждой и два ножа.
Мужчину и его все имущество арестовали.
Бывший муж Анастасии (tgcom24)
Анастасия с мая работала в ресторане Фано. Коллеги шокированы новостью и говорят, что девушка была добрым и отчаянным человеком.
"Эта новость шокировала нас, девушка была очень хорошей и преданной работе. В свободное время она давала уроки игры на фортепиано. Музыка была ее большим пристрастием. Выражаем глубокие соболезнования. Анастасия навсегда останется в наших сердцах", - рассказал владелец заведения.
У Анастасии остался трехлетний сын.
В Италии бывший муж убил украинку (tgcom24)
Добавим, что девушка в последние месяцы помогала принимать украинских беженцев, бежавших от войны. Отмечается, что разыскивать родственников девушки во время войны будет сложно.
Ранее мы сообщали, что в Польше нашли тело молодой украинки. Впоследствии мужчина признался в убийстве.
Также мы писали, что в Турции украинку нашли мертвой с пакетом на голове и в наручниках.