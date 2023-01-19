Истории уцелевших в Днепре вошли в музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Кухня квартиры, в которой жила мама Валерии, - на девятом этаже. Там остался только кусок стены. Мама сейчас в реанимации, выжила - чудом.

"Четыре часа она там лежала, придавленная плитой. Пыталась махать, кричать. Никто не слышал. Родилась в рубашке. Сотрясение мозга, она в больнице, стабильная", - рассказывает дочь пострадавшей.

Мама Александра находилась дома, когда произошел взрыв. Женщина выжила, но в тяжелом психологическом состоянии.

"Этот взрыв слышал весь город! Мама сейчас у родственников. Очень тяжелое психологическое состояние. Но физически не пострадала, лишь мелкие порезы от стекла. Вынесены все окна, вся мебель истерзана", - поделился Александр.

Когда произошел взрыв, Ирина была дома с двумя детьми-подростками и 84-летней бабушкой. К счастью, из дома смогли выйти самостоятельно, на руках вынесли собаку.

"Мы с дочерью сидели на матрасе в коридоре. Бабушка наша сидела в ванной. Мы немного задремали. Проснулись от страшного взрыва. Начали кричать. Полетели окна, полетели двери, но мы все живы. Все в гару, все в дыму", - говорит. Ирина.

Любовь в момент попадания ракеты в дом находилась на улице. Пожилую женщину чуть не унесло взрывной волной, она временно потеряла слух. Любовь не сдерживает гнева.

"Взрыв. И такой горячий воздух - и на меня. А я - раз, и присела. Мама моя родная, это было что-то страшное! Огонь, дым. А я стою. У меня даже слух исчез... Что же они так издеваются из нашего народа! Живите себе мирно, спокойно. Да нет же! Такого горя наделали", - говорит женщина.