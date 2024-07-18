Истории из прошлого программируют будущее: интервью с магистром богословия для музея "Голоса мирных"

Весной в рамках выставки "Голоса" музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялся цикл публичных интервью. Одним из гостей цикла был Андрей Андрушков, магистр богословия, военнослужащий ВСУ, преподаватель бизнес-школы Украинского католического университета и Украинской академии лидерства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Историческую правду ".

Также Фонд сделал видео этой беседы, которую вела Анастасия Платонова, культурная критика и кураторша.

Разговор шел вокруг теологической оптики в контексте памяти. Также спикер затронул тему разнопланового документирования опытов войны, потому что это представляет картину реальности во всей полноте.

"Очень хорошо, что у нас много способов фиксации. У нас есть видео, у нас есть фото. Но есть много других видео и текстов, других свидетельств. Именно многогранность памяти и источников дает возможность понять и докричаться. Для кого-то свидетельства журналистов могут быть предвзятыми, но будет говорить детский дневник, или "сториз", или другие вещи. Потому что память формирует будущее", - отмечает Андрей Андрушков.

По его мнению, память необходима для того, чтобы повторять примеры прошлого в сообществах. То, что мы считаем показательным, образцом, ценным для повторения. Кроме этого, память о действиях людей удерживает человека в общественном сознании и продолжает действия этого человека.

"Невозможно продолжать действия неизвестного солдата. Потому что кто это? Забрали на войну: "Погиб под Ржевом" или где-то еще, при штурме Берлина, всем братская могила. – говорит Андрей Андрушков.

Читайте полное интервью также на портале музея "Голоса Мирных". И ждите продолжения, ведь Музей готовит новый цикл культурологических событий.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает и хранит крупнейшую в мире подборку свидетельств из первых уст о войне в Украине - это уже более 110 тысяч историй. Выставка "Голоса", которую посетили более 5 тысяч человек, длилась три месяца в Музее истории города Киева, основываясь на живых рассказах, собранных Музеем "Голоса Мирных", и стремясь раскрыть глубину и силу историй украинцев о войне.