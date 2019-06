Історія Sziget Festival: факти та унікальні фотографії

Що таке Sziget українцем розповідати вже не потрібно. Щорічно на найбільший фестиваль східної Європи з України з'їжджаються тисячі шанувальників інтерактиву та музики. Для багатьох рахунок відвідування Sziget вже йде на десятки разів, і майже кожен, хто потрапляє на Острів Свободи (так в народі називають Обуда, де вже 26 років проходить фестиваль), повертається сюди ще.

За роки проведення Sziget став таким культурним надбанням Угорщини, нарівні з будівлею Парламенту, токайськими винами і марципанами. Але якщо про божевільну атмосферу фестивалю чув багато хто, деякі цікаві факти про нього знають навіть не всі завзяті "сігетовці".

Факт №1: у різні роки фестиваль мав різні імена

Дивно, але це так. Уперше фестиваль пройшов в 93-році під назвою Diáksziget, що в перекладі з угорської означає "студентський острів". У 1995 році Sziget ще раз провели під цим іменем і ще раз як Eurowoodstock у 1994-му. Уперше назва Sziget з'явилася в 1996, але по 2001 їй передувала приставка Pepsi, так як всі ці роки марка була генеральним партнером події.

Факт №2: Sziget зростає з кожним новим фестивалем

На першому фестивалі в 1993 році організаторам вдалося зібрати 43 000 чоловік, переважно студентів з Угорщини. Для порівняння, зараз за тиждень Sziget відвідує понад 500 000 меломанів з усіх куточків світу.

Фото з архіву Sziget (90-ті роки)

Факт №3: одноденні абонементи були не завжди

Перші "одноденки" на фестиваль надійшли у продаж в 1995 році. Тоді фестиваль збільшив кількість сцен до 20 і організаторам стало зрозуміло - навіть за один день тут можна встигнути багато. Денний вхід у перший рік був доступний для відвідувачів з 10:00 до 18:00, ні про яку нічній програму мови не йшло. Тоді Diáksziget (стара назва Sziget) зібрав 173 000 відвідувачів.

Факт №4: зі старту хедлайнери фестивалю - найпопулярніші артисти сучасності.

Загалом так залишається і зараз. Але взяти подібний розмах фактично на старті, погодьтеся, не всім під силу. З 1994 по 1998 роки на Sziget виступили

Jethro Tull, Slash, The Prodigy, Iggy Pop, David Bowie, Motörhead, Foo Fighters, Faith No More, Ossian, Goldie, Patti Smith, Rammstein, Green Day і багато інших. Звичайно, з кожним роком такий лайн-ап залучав все більшу кількість меломанів, а сам фестиваль розширювався і в кінцевому підсумку став мультижанровою і мультикультурною подією. Знаменитий паспорт сігетовца вперше було опубліковано не тільки угорською, а й англійською мовами в 1997 році, а в 2006 з'явилися його версії французькою і німецькою мовами.

Фото з архіву Sziget (90-2000 роки)

Факт №5: на фестивалі регулярно з'являються нові локації

Наприклад, Cabaret, World Music Stage і Circus дебютували на Sziget в 1998 році, Magic Mirror, лабіринт і вуличний театр вперше стали частиною програми фестивалю тільки в 2001 році, а улюблені багатьма свого часу Luminarium і Roma Tent з'явилися на острові в 2002-м. А в 2019 шанувальники Sziget зможуть побачити ще одну нову локацію з віртуальною реальністю - FullDome

Факт №6: угорське село з'явилася на угорському фестивалі одним з останніх

У 2009 на Sziget вперше було представлено ​​зона Hungaricum - тут можна було спробувати угорські страви, розучити народні танці Угорщини, дізнатися все про напої та ігри з різних регіонів країни. З тих пір зона працює щороку.

Факт №7: на Sziget не завжди працював безготівковий розрахунок

Фестивальні карти було введено в якості офіційного способу оплати на Sziget тільки в 2011 році, раніше купити щось на острові можна було тільки за готівку.

Фото з архіву Sziget (2000 роки)

Факт №8: Sziget довго йшов до того, щоб стати кращим

Вперше титул "Кращий великий фестиваль" від премії European Festival Awards отримав тільки в 2011 році, а вдруге був визнаний кращим в Європі в 2014 році.

Факт №9: Sziget еко-френдлі

Одна з головних ідей Love Revolution - філософії, якої дотримується Sziget - екологічна свідомість і сталий розвиток. І щороку організатори намагаються зробити так, щоб залучити до цього все більше людей. На фестивалі вже не перший рік поспіль продають напої в стаканах для багаторазового використання, а команда Sziget щільно співпрацює з благодійною організацією Superar, яка надає уроки музики малозабезпеченим дітям, і переводить тим кошти, отримані завдяки переробці пластику. Цього року на фестивалі представлять нове місце, яке має назву Green Sziget Center, де можна буде відвідати різні майстер-класи та перформанси, присвячені темі еко, а також відкриють три пункти переробки. На Sziget можна буде придбати фірмовий мерч, виготовлений з органічного волокна, а на острові для відвідувачів будуть обладнані точки для набору питної води.

В останній день Sziget всі намети, спальні мішки і каремати, залишені на острові, буде зібрано благодійними організаціями та волонтерами. Це позбавить площу фестивалю від близько 150 кубічних метрів відходів.

Факт №10: Sziget мультикультурний

Щорічно на Sziget їдуть меломани з усього світу. Під час проведення фестивалю на острові присутні люди понад 100 національностей. Тут можна зустріти гостей з таких далеких країн як Бразилія або Нова Зеландія. Це мирне зібрання різних культур заради музики, святкування і розваг - саме те, заради чого колись і було створено Острів Свободи.

Фото з архіву Sziget (90-2000 роки)

Так виглядає Sziget сьогодні

Весь список артистів, які виступатимуть на Sziget в цьому році, а також розклад всіх сцен - дивіться у нас на сайті.