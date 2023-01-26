История семьи с "желтой кухней" в разрушенной многоэтажке в Днепре вышла в музее "Голоса мирных"

"Был очень большой удар, толчок, взрыв... Друзья начали звонить по телефону, писать. Через 15 минут мы уже были там и пытались как-то помочь. Было много раненых, люди выходили из своих подъездов, даже уцелевших, все в крови". . Ситуация была катастрофической", - вспоминает Алексей.

Он звонил другу и надеялся, что тот не берет трубку из-за перегрузки мобильной сети... Все до последнего надеялись, что Михаил все-таки успел выйти, ведь должен был присоединиться к семье на прогулке... К сожалению, мужчина погиб. Кадр с его яркой кухней стал символом счастливой жизни, которая оборвалась в мгновение ока.

"Я неоднократно был на этой кухне, сидели, чай пили... Только эта кухня, ярко-желтая, которую все видели, – только она осталась. И яблоки на столе стоят. Смотреть просто невозможно", – признается Алексей.

Мужчина вспоминает Михаила как светлого, доброго, оптимистического человека, который всегда приходил на помощь. Алексей знал Михаила 20 лет как одного из своих тренеров, а затем и второго. Они жили рядом, дружили семьями, их дети общались и дружили. Вместе отмечали праздники, детские дни рождения, купались на Крещение.

"Когда прохожу мимо дома и вижу, что там, где недавно жили люди, строили планы, мечтали, любили, теперь пропасть - тяжело о чем-то думать, кроме злобы, ненависти к тем, кто это сделал. Очень горько, очень грустно", - делится Алексей.

История, которой поделился Алексей, вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 55 000 историй.