История о шкафчике с петушком от героини музея "Голоса мирных" попала в детскую книгу

В книге множество интересного о том, как устроена жизнь в городах. Там можно узнать, кто действительно делает город уютным, почему тепло нужно экономить и зачем нужен мэр. А еще о том, как дети могут влиять на качество собственной жизни и к каким организациям или инициативам приобщиться. Это уже второе, дополненное издание.

Всего в книге 13 глав. В одном из них говорится об украинских реалиях: особенностях жизни в городе во время войны. Именно в нем автор рассказывает историю Надежды.

"Авиабомба попала в жилой дом. На уцелевшей стене чудом удержался кухонный шкафчик, на котором стоял керамический петушок. Он стал символом несгибаемости, ведь остался невзирая на все. Его владелица, госпожа Надежда Сватко, передала шкафчик и петушка в музей, а таких же петушков украинцы теперь дарят иностранцам в благодарность за помощь", — говорится в книге.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.