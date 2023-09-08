История с полтавским блогером получила неожиданное продолжение: что произошло с военным

Чем завершился скандал

Сушко отметил, что в составе патрулей есть военные, прошедшие "горячие точки" войны или имеющие заключение ВЛК об ограниченной пригодности к прохождению военной службы.

Военный, которого унижал Заволока, был именно с ограниченной годностью, ведь имел контузию после подрыва на мине. Однако он решил, что больше не будет терпеть подобных Заволоке.

"После таких оскорблений, унижений и плевок со стороны того блогера, он сказал, что такого унижения терпеть не будет и больше служить не хочет. У него было право на увольнение по семейным обстоятельствам и позавчера он уволился. Мы просто теряем нормальных военнослужащих, которые могут принести пользу, из-за очень негативного отношения к ним от некоторых граждан", - рассказал полковник.

Что этому предшествовало

Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.

Роман начал обвинять военных в незаконной выдаче повесток, хотя они предоставили все документы и имеют на это право.

После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это. Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.

Роман Заволока получил по заслуге

На улице Соборности в Полтаве правоохранители задержали 27-летнего скандального блогера Романа Заволоку. По фото с задержания можно сделать предположение, что полтавчанин сопротивлялся.

Романа Заволоку задержали СБУ и КОРД (фото: poltava.to)

За его действия предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 435-1 УКУ. Обида чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему в таких случаях наказывается ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.