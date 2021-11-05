Ця історія про нещеплену українку в реанімації з COVID-сертифікатом особливо актуальна (відео)

Під Одесою в Ізмаїлі в реанімацію потрапила пацієнтка з COVID-19, яка до цього поступила в Дунайську обласну лікарню у важкому стані. У жінки є сертифікат про вакцинацію, але щеплення вона не робила.

Про це передали в Департаменті охорони здоров'я Одеської ОДА на сторінці в Facebook .

Зазначається, що в перед цим в Кілійській районній лікарні жінка лікувалася близько двох днів, а до цього провела 10 днів вдома, займаючись самолікуванням.

Стан хворої різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки був вказаний COVID-сертифікат (з двома дозами вакцини).

Генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков зізнався, що не може стверджувати, чи був документ підроблений.

"Він може бути правильним, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалася. Справжність сертифіката можуть довести або спростувати тільки правоохоронні органи", - розповів він.

До жінки вирушила медкомісія, оскільки це був той випадок, коли вакцинований пацієнт знаходився в такому важкому стані. Коли їй сказали, що тактика лікування залежить від того, чи була вона щеплена, і від цього залежить її життя (потрібні різні препарати та різні дози), пацієнтка взяла за руку завідувача відділення і зізналася, що не вакцинована, описав ситуацію Гайдуков.

Стан жінки продовжило погіршуватися і їй потрібна активна киснева терапія, можливо навіть переведення на апарат ШВЛ.

Керівництво лікарні повідомило про цей випадок Департамент охорони здоров'я ООДА та Службу безпеки України.

Гайдуков вважає, що стан пацієнтки міг погіршитися в результаті лікування вдома, коли їй було незручно зізнатися лікарю.

"Сьогодні жінка у важкому стані не тільки фізично, але й, напевно, й морально. В результаті постраждати може і лікар, який брав в цьому участь", - сказав він.

Директор лікарні звернув увагу, що зараз в Україні попит на сертифікати, тому з'являється і пропозиція.

"Вважаю, що треба карати перш за все тих, хто просить надати такі "документи", - говорить він.

У департаменті зазначили, що ця історія з нещепленою пацієнткою з COVID-сертифікатом "особливо актуальна в ці дні, коли у великих містах пройшли знову акції "антивакцинаторів".

Відео: під Одесою в реанімацію потрапила пацієнтка з коронавірусом і з сертифікатом про вакцинацію, хоча і не була щеплена