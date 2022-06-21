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Закінчується 90-денний термін перебування в ЄС: як його продовжити і що можна зробити

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Вівторок 21 червня 2022 20:44
Закінчується 90-денний термін перебування в ЄС: як його продовжити і що можна зробити Фото: що робити біженцям, якщо закінчився 90-денний термін перебування в Європі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Війна Росії проти України змусила виїхати за кордон понад 6 мільйонів українців. Більшість з них знаходиться в країнах Євросоюзу, які найближче до України та з якими у нас безвіз - Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія.

За правилами безвізового режиму, українці без оформлення статусу тимчасового захисту можуть перебувати в країні ЄС 90 днів протягом 180 днів. Якщо цей термін перевищено, то перебувати в зоні Шенгену не можна без відповідного дозволу.

Як бути українцям, у яких закінчився 90-денний термін, чи можна його продовжити та чи варто повертатися, розповіли в ТСН.

Безвіз і термін в 90 днів

Безвізовий режим дозволяє перебування в країнах-членах ЄС (крім Великобританії та Ірландії), а також в країнах-учасниках Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів.

Тобто, з дня перетину кордону вам необхідно відрахувати 180 днів тому і перевірити, чи були в ЄС понад 90 днів за цей період без наявності посвідки на проживання в тій чи іншій країні.

Якщо цей термін перевищено, то ви не можете перебувати в зоні Шенгену без відповідного дозволу. Посвідка на проживання не враховується в Німеччині, але продовжує діяти в інших країнах.

Що робити, якщо 90 днів минули

Якщо ви перебуваєте в іншій країні й ваш термін в 90 днів закінчився, потрібно отримати дозвіл на проживання - в тій країні, де ви знаходитесь. У Німеччині це правило скасували з 24 лютого до 31 Серпня. Але потрібно подати заяву безпосередньо на території ФРН.

Для того, щоб знаходиться в іншій країні легально після закінчення 90-денного терміну, потрібно подати заяву в міграційну службу за місцем тимчасового перебування на отримання гуманітарного захисту. Важливий сам факт подачі, а не видача дозволу.

Є й інший варіант - після 90 днів поїхати в ті країни, які надають додаткові дні до Європейського безвізу. Зараз їх є чотири - Хорватія, Болгарія, Кіпр і Румунія.

Якщо ви не плануєте оформляти статус тимчасового захисту в одній з країн ЄС, то можна переїхати в одну із зазначених країн і знаходиться там ще 90 днів за біометричним паспортом.

Наприклад, ви 90 днів прожили в Чехії та поки не готові повертатися в Україну. Ви можете переїхати з біометричним паспортом в Хорватію або Болгарію і прожити там ще 90 днів. Після ви можете поїхати в Румунію, а звідти - в Італію. Це не буде вважатися порушенням термінів перебування за кордоном, оскільки за цим принципом враховуються тільки поїздки в країни Шенгенської зони.

Повторний перетин кордону після закінчення 90 днів

Українці, які пробули на території ЄС понад 90 днів побоюються, що можуть виникнути проблеми з перетином кордону під час короткострокової поїздки додому. Однак українським біженцям у Польщі турбуватися нема про що.

Як пояснили в Посольстві України в Гданську, відповідно до ст.2 П. 1 Закону Республіки Польща "про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави", перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах після 24 лютого і під час прикордонного контролю задекларували намір залишитися в Польщі - вважається легальним протягом 18 місяців (від 24 лютого 2022 року). Ці громадяни України отримали так званий статус притулку.

І щоб не виникло проблем, громадянам України рекомендують оформити спеціальний номер PESEL в місцевій адміністрації за місцем проживання.

Такі громадяни мають право виїжджати з Польщі та повернутися назад, якщо термін виїзду становить не більше 30 днів. Виїзди на менший проміжок часу не беруться до уваги, попри їх кількість і тривалість.

"Якщо громадянин України декларує, що прибув до Польщі, тікаючи від війни в Україні, то в разі позитивного рішення повноважної особи прикордонної служби Польщі (в більшості випадків так і відбувається) він отримує право на в'їзд і статус", — кажуть у посольстві.

Однак і тут є нюанси. Якщо українці їдуть до Польщі не через війну, а їх в'їзд має ознаки регулярного прикордонного руху, то їх переміщення підпадає під правила Шенгенського кодексу про кордони (наявність біометричного паспорта та дотримання 90-денного терміну протягом 180 днів).

До речі, раніше ми писали, що половина біженців у Польщі готові повернутися в Україну.

А також ми розповідали, яку роботу і на яку зарплату пропонують українцям у Польщі.

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