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Відчував стрес: боєць ЗСУ помер, супроводжуючи на батьківщину тіло загиблого на Донбасі побратима

Автор: Styler

У Полтавській області в місті Пирятин на заправці несподівано помер молодший сержант ЗСУ Геннадій Писаренко. Чоловік супроводжував тіло загиблого на Донбасі побратима на батьківщину у Львівську область.

Про цю трагедію повідомляє заступник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Faceook.

"Це дуже психологічно складна робота - повертати додому загиблих Героїв. Вічна пам'ять Геннадію Анатолійовичу, співчуття родині та побратимам. Спочивай з миром, друже, дякую за мужність", - написала Губа.

Геннадій Писаренко (фото: facebook.com/tpguba)

Користувачі мережі також прокоментували цю трагічну новину і висловили свої співчуття.

  • Царство небесне. Сил близьким і побратимам. Світла людина. Шкода дуже;
  • Боже! Дай сил витримати!
  • Царство Небесне! Не витримало серце;
  • Дуже шкода... Постійно відчував стрес... Співчуття. Вічна пам'ять і повага! Царство небесне.
  • Починали з ним в 2014-му, син його теж служить;
  • Геннадій... не віриться, два дні тому тільки з тобою розмовляла... як так??? Я завжди говорила, що це найважча місія... Евакуація 200…
  • Шкода молодшого сержанта.

Нагадаємо, помер відомий ветеран Другої світової війни Іван Залужний, онук якого загинув на Донбасі.

Ми також писали про те, що в Києві вбили 36-річного ветерана АТО.

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