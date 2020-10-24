Зіпсував бюлетень для голосування: що робити (інструкція)

На місцевих виборах 25 жовтня в Україні випадково зіпсований бюлетень можна буде обміняти на новий. Однак уточнюється, що поміняти бланк можна буде тільки 1 раз. Третьої спроби проголосувати у вас не буде. Як обміняти зіпсований бюлетень на новий – розповіли у Центральній виборчій комісії.

"Випадково зіпсували бюлетень? У вас буде спроба №2. Достатньо написати заяву на ім'я члена виборчої комісії (який видавав бюлетень) та обміняти зіпсований бюлетень на новий", – роз'яснили у ЦВК.

І зазначили, що третьої спроби не буде.

"Тому просимо постаратися заповнити з першого разу", – написано в повідомленні Центрвиборчкому.

Також уточнюється, що заповнювати бюлетень необхідно в кабіні для таємного голосування. Заборонено присутність сторонніх людей, а також відео - та фотофіксація бюлетеня будь-яким способом.

Також зазначається, що проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00, проте двері місцевих пунктів для проведення виборів закриються вже в 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський ініціював проведення всеукраїнського опитування громадської думки в день місцевих виборів 25 жовтня. Крім голосування за кандидатів у місцеві ради виборцям запропонують відповісти на 5 питань.

Раніше РБК-Україна писало, що у поліції також розповіли, що заборонено робити на виборчій дільниці.

До цього ми повідомляли, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язані з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.