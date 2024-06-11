В Испании нашли останки амазонки-воительницы, погибшей в бою более 500 лет назад

Ученые нашли место захоронения рыцарей-защитников замка Сорита-де-лос-Канес, более 500 лет назад принадлежавшего к Калатравскому ордену. На небольшом кладбище были найдены останки 23 мужчин, а также одной женщины.

Что удалось археологам выяснить о женщине-защитнице замка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Heritage Daily.

Команда экспертов из Университета Ровира и Вирджили, а также Института Макса Планка нашли место захоронения женщины среди останков 23 воинов-монахов из Калатравского ордена в Гвадалахаре. Раскопки проводили на кладбище возле замка Сорита-де-лос-Канес, исторической крепости в Кастильи-Ла-Манче в Испании.

Калатравский орден – это испанский католический военно-монашеский орден, основанный в XII веке во время Реконкисты, периоды, когда христианские государства стремились отвоевать территорию у мавров, оккупировавших большую часть Пиренейского полуострова.

Создание этого ордена явилось ответом на необходимость защиты крепости, стратегически важного места на границе между христианскими и мусульманскими территориями. Он существовал многие столетия и даже в современном мире - и в значительно меньшем количестве.

Сейчас орден остается историческим и почетным. Организацией, которая сосредотачивает свое внимание на благотворительной и культурной деятельности.

В средневековой Испании Калатравский орден был одним из важнейших военных орденов и сыграл немаловажную роль в период Реконкисты. Его сочетания монашеских и военных традиций явились примером уникального характера военных орденов, возникших во время крестовых походов.

Замок-крепость был построен эмиром Кордовы Мухаммедом I, позже он был подарен Калатравскому ордену Альфонсом VIII Кастильским в 1174 году. Эта крепость была оборонительным сооружением против войск Альмохада.

Исследования показали, что 23 рыцаря из этого ордена погибли насильственной смертью между XII и XV веками, на их скелетах обнаружены колотые раны и травмы от ударов тупыми предметами.

"Мы наблюдали много повреждений на верхней части черепа, на ногах, на внутренней стороне таза, что согласуется с гипотезой, что они были воинами", - рассказала исследовательница Карме Риссех.

Также среди останков был найден скелет женщины с подобными травмами. И это вызвало вопрос у ученых по поводу ее роли и статуса в ордене.

По словам Риссеха, морфология костей лица, родовых путей и внутренней части таза являются наиболее очевидными примерами пола этого воина.

Теперь ученые проводят новые исследования, чтобы придать новое понимание монастырской жизни с XIV по XIX век. Выявление женщины среди монахов-воинов не только обогащает исторический нарратив, но и побуждает к дальнейшему исследованию общественных ролей и статусов женщин в этот период.