Шукають тиждень: у Дніпропетровській області пропала дівчина

У Дніпропетровській області знову зникла дівчина, на цей раз неповнолітня. Правоохоронні органи займаються її пошуком вже сім днів. Як повідомляє УНН, посилаючись на свою власну інформацію в поліції, юна особа пішла з дому в минулу неділю, 7 липня і дотепер про її місцезнаходження нічого не відомо.

Наголошується, що дівчині 17 років. Ніяких проблем з родичами у неї раніше не виникало, з дому вона ніколи не тікала. Зникнення шокувало всю сім'ю.

В поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ім'я зниклої в правоохоронних джерелах не повідомили. Фотографії теж немає.

Як раніше ми писали, у Київській області, в Яготинському районі вже не в перший раз пропала дівчина Черевко Олена Вікторівна 2004 року народження. Її розшукує матір і не знаходить собі місця. Олена виходила на зв'язок 11 червня, і з того моменту про неї нічого не відомо. Наголошується, що її мобільний відключений.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Кропивницьким в Олександрійському районі поліцейський врятував однорічного малюка від вірної загибелі - дитина заплуталася в мотузці, якою була привязана іграшка до ліжечка, і ледь не задихнулася.