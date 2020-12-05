Коли може зникнути коронавірус: український лікар назвав умову

Коронавірус може повністю зникнути, якщо перестане передаватися між людьми. Для цього потрібне вироблення колективного імунітету, але це не означає, що перехворіти мають всі.

Головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький каже, що в деяких країнах абсолютно дивним чином коронавірус не поширився значно, а деякі - накриває все сильніше і сильніше. Про це пише ТСН.

"Щодо світу - важко сказати (коли закінчиться пандемія коронавіруса. - Ред.), постає дуже велике питання. Тобто ті країни, де пандемії не було, що їх чекає в майбутньому? Дуже дивна ситуація, адже є країни, де кількість випадків є достатньо малою", - говорить фахівець.

Причому навіть в тому ж Китаї, звідки і пішов вірус, дуже швидко впоралися з пандемією. Там на сьогодні 86 тисяч хворих на 1,5 мільярда населення.

"Так само Японія, Сінгапур, Таїланд, тобто Азія досить цікаво поводиться. І якщо хтось думає, що Китай всіх вакцинував, то я не знаю, скільки часу триває вакцинація. 1,5 млрд населення, я собі цього не уявляю поки", - зазначив лікар.

А ось деякі країни, як США, наприклад, мають приріст за 130 тисяч випадків в день. І це поки що не можуть пояснити провідні вчені світу.

Але теоретично коронавірус може зникнути, якщо не буде передаватися, вважає Жиравецький. Адже вірус не розмножується на поверхні, а тільки всередині людини.

Для цього має перехворіти більшість населення країни. І декому пощастить, адже вони можуть не заразитися взагалі.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні підтвердили коронавірус 13 825 у людей. Серед нових хворих 713 дітей та 629 медичних працівників.

Зазначимо, що доктор Комаровський нещодавно розкритикував деякі методи боротьби з коронавірусом.

А ось лікар-пульмонолог Світлана Гук з Києва вважає, що коронавірус може набувати хронічної форми.