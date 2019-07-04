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Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради

STYLERЖиття    04.07.2019 - 16:09
Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради
Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (колаж: РБК-Україна)

Співробітниця Верховної Ради пропала в Київській області наприкінці червня

Співробітниця Верховної Ради Антоніна Федорівна Шпир зникла ще 29 червня між селами Вільне і Юрівка. 66-річна жінка вийшла з маршрутки Фастів - Юрівка і пішла через поле кукурудзи в село Деминівка.

Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Про зникнення жінки повідомив ресурс Київ Оперативний в Facebook. Пізніше в коментарях з'явилися повідомлення, що жінку знайшли мертвою.

Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної РадиЗникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Антоніна Шпир працювала гардеробницею у Верховній Раді. Люди відгукуються про неї, як про добру позитивної жінки. Також у коментарях пишуть, що жінка померла не з-за проблем зі здоров'ям - вона була убита.

Зникла в поле кукурудзи: під Києвом знайшли мертвою співробітницю Верховної Ради

Під Києвом в поле кукурудзи знайшли мертвою гардеробницю Ради (скрін: facebook.com)

Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно в Золочівському районі Львівської області сталася страшна трагедія - шестирічний хлопчик загинув під час гри в піску.

Раніше ми повідомляли про те, що 35-річний учитель географії з Київської області вчинив самогубство через підозри в педофілії.

Також повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов задумав вчинити злочин проти неповнолітньої дитини ще в квітні цього року.

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