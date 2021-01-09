В Ірпені люди декілька діб сидять без світла: відповідальна компанія "розводить руками" (відео)

Під Києвом жителі Ірпеня понад дві доби сидять без електрики. Річ у тому, що на Різдво сталося три аварії на лініях постачання електроенергії, дві з яких вдалося відремонтувати практично відразу ж. Третя, за словами відповідальної компанії, належить забудовнику, і постачальник електричної енергії не може втручатися в її ремонт. В результаті розлючені мешканці Ірпеня вийшли на акцію протесту.

За даними міської ради Ірпеня, "блекаут" триває вже дві доби поспіль, ряд житлових комплексів досі залишається без електроенергії, передає "ТСН".

Обурені мешканці ЖК розповідають, що спочатку ремонтники обіцяли все виправити, але потім громадяни вирішили діяти радикально і перекрили дві вулиці. У зв'язку з цим поліцейським довелося організувати для автомобілів об'їзд.

Наголошується, що аварія сталася відразу на трьох лініях. Дві з них начебто полагодили, а з ремонтом останньої виникли складнощі, оскільки вона належить забудовнику і постачальник електричної енергії не може втручатися в її ремонт. Своєю чергою жителі стверджують, що колись вже передавали на баланс цю ділянку і навіть платили гроші за це, але врешті-решт залишилися без світла та опалення.

В результаті страйку регіональний постачальник електроенергії вирішив підключитися до ремонтних робіт.

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