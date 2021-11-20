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Ірина Федишин потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка (фото і відео)

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Києва, Субота 20 листопада 2021 14:33
Ірина Федишин потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка (фото і відео) Фото: Ірина Федишин (facebook.com/iryna.fedyshyn.7)
Автор: Володимир Костирін

Співачка Ірина Федишин знову потрапила в ДТП, але в порівнянні з минулою аварією два роки тому, при нинішньому інциденті артистка не була за кермом авто. Так, цього разу в припарковану машину зірки в'їхала вантажівка, коли сама вона перебувала в Палаці "Україна", готуючись до концерту.

Про це Федишин розповіла у своєму Instagram в stories.

34-річна артистка після репетиції вийшла на вулицю до авто, і там її чекав неприємний сюрприз - водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини, пошкодивши бампер і капот.

"Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина здавала задом і не бачила, що ми тут стоїмо.... Ну скажіть, як можна так давати задню, не дивитися в дзеркало і не бачити, що ми тут стоїмо. Пів машини видно", - описала ситуацію обурена Федишин.

Після цього співачка звернулася в поліцію, і вартових правопорядку довелося чекати 80 хвилин!

Ірина Федишин потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка (фото і відео)

Ірина Федишин розповіла про постраждалу машину, в яку в'їхала вантажівка (фото: скрін instagram.com/stories/irynafedyshyn)

Щоб визволити машину, чоловік артистки злегка спустив повітря в колесах, після чого Porsche, що "присів", таки зміг від'їхати.

Відео про цю аварію можна подивитися за цим посиланням.

Ірина Федишин потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка (фото і відео)

У машину Ірини Федишин в'їхала вантажівка, коли здавала назад (фото: скрін instagram.com/stories/irynafedyshyn)

Нагадаємо, що в грудні 2018-го Ірина Федишин потрапила в серйозну ДТП, коли з чоловіком поверталася до Львова після концерту в Шепетівці - тоді в їх мікроавтобус на великій швидкості влетів пасажирський бус.

Також повідомлялося, що буквально днями Ірина Федишин розповіла про смерть її 80-річного дідуся.

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ДТП Ірина Федишин
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