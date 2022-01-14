RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру на березі моря: невелика, але дуже комфортна

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ірина Білик вперше показала шанувальникам свою квартиру в Одесі і провела екскурсію по ній.

Відео з житлом і зіркою показали в сюжеті СТБ під назвою "Мій секрет".

Зірка зазначила, що квартирка невелика, але дуже комфортна. Вона оформлена в світлих тонах, трохи в морському стилі. Про це нагадує макет дерев'яного корабля, який знаходиться у вітальні.

Квартира Білик оформлена в білих тонах (скріншот з відео)

Білик зазначила, що скрізь у кімнатах знаходяться фото-портрети її та дітей. В одній з кімнат відкривається чудовий вид на Чорне море. Біля вікна навіть встановлений телескоп, щоб краще розглянути блакитну далечінь.

Квартира Білик виходить на море (скріншот з YouTube)

У скромних хоромах артистки є і неймовірний балкон, що виходить на море.

"Тут я дуже люблю засмагати в купальнику", - зізналася співачка.

Білик обожнює свій вигляд з балкона (скріншот з YouTube)

У сюжеті також показали і спальню зірки, де є стильні підвісні світильники, кондиціонер, велике ліжко і ще один телевізор.

"Тут бувають найкращі хвилини у кожної людини. Хвилини любові, хвилини хорошого сексу, хвилини відпочинку", – поділилася виконавиця.

Нагадаємо, що Білик у новому кліпі показала дівчатам, як зустрічати коханого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Білик