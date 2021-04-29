Ірина Білик розлучається з чоловіком: а що ще робити?

"Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я, а що ще робити – Аслан не приїжджав до нас з Табризом вже рік. Хоча я його і він мене любить. "Вона Зірочка моя, вона самотня" - якось так...", - поділилася співачка.

Ірина розповіла, що вважає Аслана кращим з чоловіків, незважаючи на те, що їхні стосунки не склалися.

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це батько моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитини. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього – дитину. Пройшов місяць і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", - розповіла Білик.

Також вона повідала історію їхнього знайомства і пояснила, чому він їй так сподобався.

Ірина Білик оголосила про розлучення з чоловіком Асланом Ахмадовим (фото: stb.ua)

"Було 40 днів як померла Людмила Марківна Гурченко. І я дивлюся програму про неї, її смерть і того молодого чоловіка, який дав їй друге життя. Я один раз побачила його обличчя - і все. У мене голос в голові "він тобі потрібен, ти повинна його знайти". Я знайшла через подругу його номер телефону і набрала. Я замовила у нього кліп на пісню "Я твоя маленька дівчинка". Він зняв мене такою, якою ніхто не міг показати. Я йому заплатила 50 тисяч доларів за два дні. Це був найдорожчий кліп за всю мою кар'єру", - згадує співачка.