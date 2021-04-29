Ірина Білик про психічно хворого рідного брата: "5 років не виходив на вулицю взагалі"

У розмові з ведучою 51-річна співачка зробила сенсаційну заяву про свого недієздатного молодшого брата Сергія, якого змушена утримувати.

"У мене є рідний брат Сергій. Йому 40 років. Він має психічні розлади. Жодного дня він не працював. П'ять років він не виходив на вулицю взагалі", - розповіла Білик.

Також артистка зізналася, що сім'я зберігала таємницю, і рідні не хотіли ніде про це говорити. Але тепер Ірина вирішила надати ситуації розголосу.

Після смерті мами співачки Анни Яківни в травні минулого року Сергій залишився сам у квартирі. Допомогу по догляду за ним Ірині надає її другий брат Юрій.

"Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди. Я хотіла поліпшити його життя, але поки не можу цього зробити", - розповіла Білик про Сергія, якого дуже любить.

Ірина Білик розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній про рідного брата, у якого психічні розлади (фото: прес-служба СТБ)

Також народна артистка України додала, що дуже вірить в те, що стан брата все ж покращиться.

"Поки все, що я можу для нього зробити - це надсилати продукти та утримувати його. Я люблю його і щиро сподіваюся, що він виросте", - сказала Білик.

Відео: Ірина Білик дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній