Ирэна Карпа: Лицо России - это безысходность, достоевщина и обреченность

– Вы много выступаете в разных странах, по вашим наблюдениям, есть ли уже у европейцев реальное понимание ситуации в Украине? Или им до сих пор нужно разжевывать и объяснять, что происходит?

– Европейцы уже понимают, что происходит, но иногда случаются какие-то странные вещи. Вот недавно вышла статья с заголовком "Украина и Россия обвиняют друг друга в подрыве Каховской ГЭС". Как вы можете думать, что Россия говорит правду после того, как вы видите, что она лжет на протяжении всей войны? И это очень удивляет.

Приходится объяснять очевидные вещи, бывают моменты, которые вот-вот руки опустятся. Это очень энергозатратное дело. На подготовку к эфиру и сам эфир уходит пять часов моего рядового дня. Это все эмоционально, потому что в студии каждый со своим раздутым эго пытается доказать свою правоту и ты же не знаешь, как реагирует зритель по ту сторону экрана.

Я не являюсь экспертом в геополитике, но я собственно доношу позицию Украины, нашу настоящую историю, то, что мы чувствуем и что происходит на месте.

– Как оцениваете уровень поддержки французами Украины?

– Я благодарна, что они так сильно нам помогают, что французы терпят ухудшение своей жизни - у них круасаны подорожали на 25 центов и горчица пропала, потому что оказывается она росла в Украине.

У меня большая поддержка от французских слушателей, которые восхищаются Украиной и нашей армией. А бывают и ужасные люди, но их, правда, меньше. Такие пишут мне: "Вы такая же, как ваш Зеленский - попрошайки. Что вы здесь ходите и рассказываете? Мы все видим и сами будем решать: помогать или нет".

То есть какая-то всрата "п*зда Ивановна" сидит в своем вратом селе и думает, что собственно она лично решает, что давать Украине, а что нет.

Сейчас правительство Франции активнее, чем вся народная масса. В начале было наоборот. Сначала бросились люди помогать, а политики говорили: "Не надо злить Путина..." А сейчас власть больше делает, чем говорят.

Потому все разногранно. Есть люди, которые сначала поджали хвосты и боялись, потому что думали, что Путин сильный. Сейчас уже не так уверены в этом. Один местный таксист сказал мне, что не понимает, почему Франция шлет только оружие, а не вводит войска, чтобы помочь Украине.

Французы точно боятся ядерки, но большинство уверено, что Украине нужно помогать.

– Не устали ли иностранцы нам помогать?

– Устали все, даже в Украине мы устали. Но побеждает тот, кто продолжает работать, несмотря на усталость. Некоторые телеканалы перестали показывать Украину. Начали сюжеты снимать о деревенских котах и всякую фигню, потому что на лето людям хочется смотреть о море и "дольче вите" (сладкой жизни - ред.). Осенью больше войны появится в эфире.

– Многие говорят о русской культуре и уместности ее кенселлинга. А как бы вы ее охарактеризовали? Какие нарративы она несет и что может дать мировому сообществу?

– Российская культура была направлена более на внешне, чем на внутреннего потребителя. Она вынесла такую легенду о "тонкой русской душе, которая мечется, стремится к свободе". Добавьте еще туда медведей, бубны "ай-не-не", красную икру, водку, балет и поверх того всего еще бобровый полушубок.

У нас недооцененная роль культурной дипломатии - это сила, формирующая все. Знаю, потому что проработала три с половиной года секретам по культурным вопросам в украинском посольстве во Франции. Здесь мы очень опоздали, да и, наконец, у нас не было тех возможностей.

Вокруг России всегда было много мифотворчества, которое привело к тому, что европейцы сейчас говорят, что "не все россияне плохие, это Путин плохой, а обычные люди хорошие, их просто запугали". И ты им говоришь: смотрите в Буче, кто это делал своими руками? Где был Толстой и Достоевский в это время? Читали ли русские эти книги?

В конце концов Лермонтов описывал групповое изнасилование в одном из своих ранних стихов - вот лицо их культуры - это безысходность, достоевщина, обреченность.

А люди за границей видят то, что хотят видеть - некую экзотику. Поэтому мы должны выбить этот клин клином. У нас очень мало переводов и классических, и современных. Мало промо украинской культуры. Если даже было что-то, то очень нишевое.

Сейчас с войной стало легче. Во Франции хорошо знают философа Константина Сигова и писателя Андрея Куркова. Я бы хотела, чтобы больше моих коллег переводили и читали. Чтобы были такие выставки, как делал художественный музей об украинском модернизме в Мадриде.

Сейчас много хороших событий. Вопрос: чего мы не делали их раньше? И опять-таки проблема начинается с самих украинцев. Сколько мы знаем своих художников, писателей или что-нибудь об архитектурных особенностях? Все же всегда смотрели и слюнями капали в сторону Москвы, говорили: "Киев южнорусский огород".

У меня было по-другому, потому что я из очень проукраинской семьи. Но и у меня были греховные моменты, когда я слушала Чиж&Co, и российский рок. Но я перешла на западную музыку и того г*мна больше не было в моей жизни. И не будет. И мои дети не говорят по-русски, они далеки от того всего. И это очень классно.

– С начала великой войны некоторые украинские артисты, активно гастролировавшие в РФ все эти годы, "переобулись"... Вот сейчас Лобода активно пытается вернуться на украинскую сцену…

– Так интересно смотреть на тех всех "певиц ртом", которые пели в России. С*ка, какое ты имеешь право петь песни Скрябина своим вонючем вибратным голосом?! Ты же вчера с блестящих трусов переобулась. А сегодня все очень культурные. (Лобода в деоккупированном Херсоне исполняла песню Скрябина - ред.) . Этим людям надо извиняться, по-честному признаться, а не идти и харасментить подростков и говорить: "Девочка, кто тебе заплатил?" Не всем кто платит.

Это вообще очень противно с одной стороны. С другой, это очень хорошая тенденция - переобучение в целом. Они испугались, побежали, обписывая ноги, хоть калично, но как-то стали говорить по-украински. Лучше поздно, чем никогда. И это классно, что весь русскоязычный сегмент закенселен.

– Так надо забыть об их прошлом?

– Каждый решает для себя. Но тем артистам нужно долго извиняться и чуть ли не платить какую-то репарацию слушателям, а не реабилитировать себя, проехавшись "дворцами и фонтанами".

Я не верю в искренность такого переобувания. Оно ситуативное. И ты понимаешь, что "маленькие люди" уже ни там, ни здесь не нужны. У меня нет неприязни к Лободе. Это отдельный жанр, кабарешный, он тоже должен быть. Я буду рада, если у нее будет такой же контент на украинском языке. Это хорошо.

Потому что, как говорил Винниченко, украинизация наступит тогда, когда на украинском заговорят проститутки и криминальные авторитеты. Поэтому украинский должен звучать на всех уровнях, язык должен жить. Жить хоть и в "Поющих трусах" - тогда это уже будут "Співочі майтки"...

– Вы полностью перешли в общении на украинский давно. Что бы посоветовали людям, сейчас проходящим такой же этап?

– Знаю людей из Одессы и Херсона, которые переходят сейчас на украинский и прибедняются, что плохо говорят. Но они уже прекрасно владеют украинским. Если бы знакомая не сказала, что из Херсона, то я бы подумала, что она из Тернополя. Совершенно нормальный язык. Но у людей стоит какой-то стоп.

Мы видим, что простые люди говорили по всей Украине, и в Луганской области с Донбасом в том числе, на украинском. Это просто потом искусственно как-то прививалось отсутствие престижа, заменилось все на "элитных русскоязычных".

Русскоязычные люди, которые сейчас переходят на украинский, знайте, что у вас украинский прописан на уровне ДНК. Просто говорите на нем! Мы вас всех поддержим. Я тоже говорю с русизмами, полонизмами, хотя это мой родной язык. Но он так или иначе все равно засоряется, потому что это живой организм.

Нам так важно, что в наш лагерь прибывают новые люди, которые поняли, что язык - это оружие. Эти уроды-россияне вошли, потому что одна из их дыр была в том, что здесь русскоязычные люди. И весь мир думал, что русскоязычные - значит пророссийские. Это очень быстро показало, что это неправда. Но сейчас нужно делать выбор дальше.

Вижу, что некоторые родители перешли на украинский, а с детьми и дали говорят по-русски. Это вообще шизофреническая ситуация. Не нужно вам этого языка (русского - ред.). Учите лучше какой-нибудь иностранный.

Я за то, чтобы язык не являлся признаком элитности или сельского хозяйства. Он должен быть повсюду на всех уровнях. В 20 лет меня осенило, что когда-то все будут говорить по-украински, спокойно и без надрыва. И моя мечта сейчас сбывается.

– Если рядовой иностранец хочет познакомиться с Украиной, то с чего бы вы советовали начать? Какая литература, музыка лучше нас презентует?

– Недавно давала слушать иностранцу ДахуБраху, затем ставила нашу музыку (песни группы Qarpa - ред.) . Все зависит от того, что человек любит. У нас есть классная музыка во всех жанрах. От каких-то металлкорщиков Jinjer, которые из Донбасса, Stoned Jesus… А еще KALUSH, Go-A, Onuka. Сейчас очень много классного молодняка появилось, их прикольно слушать.

Надо показывать украинские имена. Недавно в Люксембурге я делала презентацию о силе украинских женщин спустя столетие. Рассказывала то, что художницы Александра Экстер и Саня Делоне - они наши, что самая первая в мире женщина-офицер Елена Степанив - тоже наша.

Ирэна Карпа (фото: facebook.com/Karpa Irena)

Иностранцам хорошо заходит визуалка. Французы потому и собственно показывали нашу интересную архитектуру, в которую попадают бомбы, потому что рядовому французу легче соотнести себя с такой красотой.

И нужно показывать наше кино. "Памфір" хорошо зашел европейцам, его будут транслировать на Netflix.

И еще нужно смотреть, какие книги переведены на иностранный язык. Хороший сборник издал "Книголав" - "Ода Україні". Там 14 авторов делают своеобразный путеводитель, где рассказывают об Украине, своих любимых местах. Я написала о Карпатах.

– Сейчас много спекуляции на этнической тематике. Замечаете ли у нас шароварщину? Иногда даже KALUSH за это "прилетает"...

– KALUSH не шароварный. Это замена шансона. Раньше таксисты слушали песни о жизни, а сейчас они слушают песни KALUSH - и это прекрасно!

Что касается шароваршины, то очень много г*мна в эфире. Вчера в такси услышала что-то типа "перемога - это завжди дорога" (очевидно речь идет о песне Светланы Тарабаровой "Дорога домому" - ред. ). Я думаю: бл*дь, как это можно слушать? У нас уже достаточно качественной музыки, которую можно ставить в эфир. Но есть вопросы хорошего вкуса и вкуса программного директора радиостанции, который выбирает треки. Но также есть запрос от людей, которым "перемога - це завжди дорога"...

– Как воспринимаете то, что некоторые украинцы стонут, потому что запретили ввоз российских книг в Украину? Типа россияне лучше пишут, переводят...

– Я не знаю, сколько еще бомб должно упасть над головой, чтобы они что-то поняли. Вот недавно приехала я в Одессу, там куча флагов, а захожу в заведение, в котором написано "Здесь отведал лакомства Антон Чехов". Я думаю: *банный Иосиф на кобыле, что это такое? Чего вы дальше надр*чиваете на все великорусское?! На вас же они пускают дроны... Люди, опомнитесь!

Хотя большинство одесситов адекватные, памятник Екатерине все же сняли, остается еще немного непонятных местных малороссов. Желаю им пересмотреть свои взгляды и возможность миграции в РФ. А то почему они должны пользоваться благами нашей страны, если ее не любят?

Так поступают россияне во Франции - они обс*рают жизнь в стране, но продолжают жить в Париже.

– Вы добились, чтобы во Франции посадили в тюрьму россиянина за то, что называл украинцев нацистами...

– Его посадили на 4 месяца. Он кричал, что украинцы нацисты и что мы заслуживаем того, что с нами происходит. И что все мы должны сгореть и правильно, что с нами такое делают.

Был суд и очная ставка, где он сказал, что мы с подругой все придумали и лжем, хотя у нас были свидетели. Но правосудие взяло вверх. Новых таких зашкварных историй у меня пока нет. Но думаю, таких людей еще хватает.

– Еще до большой войны вы написали сценарий комедии "Соседка". А не хотели бы в будущем создать фильм о войне?

– Нет. Это еще рано. Сейчас время документалистики о войне. Я пишу художественную книгу, где все происходит во время войны. У нас была идея написать о женщинах-беженках, потому что было много интересных историй, но сейчас количество трагедий настолько велико, что будет просто неэтично снимать такую комедию.

Но со временем нам потребуется свой Швейк о войне. У нас очень много приколов и украинского юмора - оно помогает. Поэтому, если я когда-нибудь напишу на военную тематику - это точно будет какая-то сатира, что-то смешное. Это не будет трагедия. Я не была свидетелем этого. Это должен писать человек, у которого больше права на это, этот автор - не я. Я вправе писать о том, что вижу - волонтерство, беженство.

(фото: facebook.com/Karpa Irena)

– Какие опасные тенденции замечаете в нашем обществе?

– Некоторые люди очень расслабились, некоторые наоборот очень выгорели. Поэтому очень важен этот баланс: активно поработал и - отдохнул. Если есть возможность, то позовите близких людей и попейте вина.

Я на своих терапевтических мастер-классах учу людей, как работать со сложными эмоциями, как делать какую-то ценную радость. Вот пошли вы в кафе и вас из-за этого мучает совесть, вы будете давиться этой едой. И в результате деньги потеряете и удовольствия не получите.

Поэтому нельзя чувствовать вину за такое, позволяйте себе маленькие радости. Хвалите себя за маленькие донаты. Если думаете, что вы мало сделали, то вспомните о тех, кто вообще ничего не делает. Те, кто выехал и живет в свое удовольствие.

Этот весь "батальон Монако"… У них просили деньги на поддержку украинского фестиваля - ни копейки никто из тех дороговалютных людей не дал. Это было даже для имиджа важно им - как-то отбелиться и задонатить. Но нет. Зато в Ницце я увидела картинку как в кино: стоит их "кубик" с киевскими номерами… на тротуаре!

– Что лично вас выбило из колии во время войны?

– У меня было три очень трудных момента - начало войны, Буча и Каховская ГЭС. Мне казалось, вот-вот и я не выдержу. Когда произошла Буча, то все еще постили фото изуродованных тел. Это очень неправильно. Это такая ретравматизация общества.

Мы знаем, что это произошло, но если это показывать - то Западу, правоохранительным органам и для свидетельства суда. Это было перенасыщение ужасом и болью - это тоже было на руку врагу. Это делается, чтобы нас деморализовать и запугать.

Собственно, после Бучи я подумала, что надо писать. Мы с психологом Ларисой Волошиной сделали курс терапевтического письма. В тот момент более 500 участников его прошли. Это очень помогло, потому что мы купили оружие и это был большой кайф. Это были самые приятно потраченные деньги в моей жизни - деньги на оружие. Потому что я поняла, что скорее всего своими руками я не убью врага, но мои деньги купили оружие, которое это сделает. Это была прямая конвертация ненависти в донаты, появилось большое чувство причастности.

– А как ваши дети и муж переживают войну?

– Мы не были в Украине, когда все началось. Я даже не могу представить, что чувствовали матери, которым приходилось будить сонных детей и вести в бомбоубежище. Восхищаюсь этими матерями и сопереживаю им.

Своим детям я объяснила, что происходит в очень легкой форме, чтобы не травмировать их. У нас дома восемь месяцев жили беженцы. Сейчас женщина нашла работу, переехала с дочерью на другую квартиру. Но наши дети все еще дружат. Моя дочь чувствовала себя очень нужной, потому что ходила с ними и переводила. Это очень важный для нее опыт.

Ирэна Карпа с мужем и детьми (фото: instagram.com/qarpa)

– Вы создали спектакль "Не втратити радість". Что им хотите донести украинцам?

– Радость - это что-то очень ценное и не всегда на нее нужно тратить большие деньги. Она может быть во всем. Мы очень часто фиксируем страдания, ноем, а надо фокусироваться на радости тоже - когда дети здоровы, когда есть возможность поехать на природу с друзьями. Советовала бы людям записывать такие моменты. Я даже хочу сделать курс условно "купите мои ошибки" - о том, как не потерять радость, уметь замечать красоту и жить в моменте. Это важно, потому что в угнетенном состоянии труднее побеждать.