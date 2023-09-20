Для iPhone выпустили кошелек-подставку с MagSafe: фото и цена устройства

Как выглядит подставка

Satechi выпустила Magnetic Wallet Stand - одобренный Apple аксессуар из MagSafe, который позволяет хранить до 4 карт и подходит для использования в качестве подставки. Он совместим со всеми смартфонами MagSafe (iPhone 12, 13, 14 и 15), кроме моделей mini.

Магнитная подставка для кошелька из веганской кожи Satechi идеально сочетает в себе стиль, функциональность и экологичность - мощный дополнительный аксессуар и идеальный компаньон для ваших ежедневных потребностей.

Впереди есть отдельный карман под карты, не блокирующий NFC (технология беспроводной передачи данных). Это позволяет использовать карты для бесконтактной оплаты (например, проезда), не извлекая их из кошелька.

Универсальный магнитный кошелек также разработан как крепкая подставка для вашего iPhone, что дает вам возможность без рук просматривать веб-страницы, транслировать видео или подключаться к вызову FaceTime как в портретном, так и в альбомном режимах.

Magnetic Wallet Stand (фото: Satechi)

Производитель утверждает, что аксессуар сделан из премиальной веганской кожи, устойчивой к царапинам. Возможность добавить кошелек в "Локатор" не анонсирована.

Размеры магнитных подставок для кошельков

высота: 1 см

длина: 10,4 см

ширина: 6,6 см

вес: 84,5 г

Также в компании добавили, что большинство чехлов, совместимых с MagSafe, будут поддерживать эту магнитную подставку.

Представители также отметили, что кошелек или телефон не будут нагреваться и останутся в пределах стандартной рабочей температуры.

Magnetic Wallet Stand (фото: Satechi)

Satechi Magnetic Wallet Stand уже поступила в продажу на официальном сайте производителя и Apple Store.

В обоих магазинах новинка стоит 40 долларов, но набор цветов отличается: Satechi предлагает коричневый, оранжевый и темно-синий цвета, а в Apple Store есть голубые, фиолетовые и темно-зеленые кошельки. Черную версию предлагают оба магазина.

Инструкция по применению (фото: Satechi)