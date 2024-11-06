iPhone получит новую функцию, связанную с процессом зарядки

Что известно про новую опцию

Новая функция еще не активирована, но была обнаружена в коде бета-версии iOS 18.2, которая была выпущена для разработчиков в понедельник.

Новый фреймворк под названием "BatteryIntelligence" будет рассчитывать предполагаемое время перезарядки телефона, скорее всего, основываясь на количестве энергии, получаемой устройством. Пользователи смогут получать уведомление с оценкой того, сколько времени потребуется для зарядки до 80 процентов и т.д.

Опять же, хотя функция была найдена в коде последней бета-версии, она все еще отключена и не завершена, что говорит о том, что Apple все еще работает над ней. Возможно, она появится в будущей бета-версии iOS 18.2 или в другом обновлении программного обеспечения.

Стоит отметить, что macOS уже имеет аналогичную функцию для MacBook в меню "Аккумулятор".

С iOS 18 Apple уже добавила множество новых функций, связанных со здоровьем аккумулятора. Например, пользователи теперь могут ограничить максимальную зарядку iPhone до 80, 85, 90 или 95 процентов для сохранения срока службы аккумулятора с течением времени. iOS также показывает, когда iPhone был заряжен медленным зарядным устройством.

Подробнее об iOS 18.2

Что касается iOS 18.2, обновление приносит много новых функций, связанных с Apple Intelligence. К ним относятся Genmoji, Image Playgrounds, интеграция ChatGPT и Visual Intelligence на моделях iPhone 16.

Apple сообщает, что iOS 18.2 будет выпущена для широкой публики в декабре.