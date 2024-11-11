iPhone 17 Air может стать неожиданным разочарованием: в чем дело

Детали изменений

По данным учетной записи агрегатора новостей "yeux1122" на Naver, ссылаясь на отраслевые источники, Apple столкнулась с проблемами, пытаясь сделать новую модель ‌iPhone 17‌ достаточно тонкой. Уменьшение толщины устройства зависит от производства аккумулятора с более тонким субстратом, но теперь Apple сталкивается с техническими компромиссами.

Одной из главных проблем является стоимость, и теперь, как сообщается, Apple возвращается к своей существующей технологии аккумуляторов.

В результате аккумулятор iPhone 17 Air не сможет быть таким тонким, как первоначально планировала Apple для нового дизайна устройства. Теперь толщина батареи iPhone 17 Air предположительно составит около 6 мм, что означает, что само устройство будет толще.

Самым тонким смартфоном был iPhone 6 толщиной 6,9 мм, что означает, что iPhone 17 "Slim" вряд ли будет намного тоньше, чем флагман 2014 года.

Аналогично, 13-дюймовый iPad Pro и iPod nano седьмого поколения могут оставаться самыми тонкими устройствами Apple с толщиной 5,1 мм и 5,4 мм соответственно. iPhone 16 Plus, который, по-видимому, заменит iPhone 17 Air в линейке, имеет толщину 7,8 мм.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет выпущен осенью 2025 года с чипом A19, одной задней камерой и дисплеем ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

Толщина определенных iPhone (фото: MacRumors)