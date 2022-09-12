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У iPhone 14 є нова функція, яка може врятувати ваше життя: про що мова

iPhone 14 отримав нову важливу функцію (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Одна з нових можливостей iPhone 14 - супутникове підключення. І ця функція може врятувати життя, адже дозволяє зв'язатися з екстреними службами при різних загрозливих сценаріях, навіть за відсутності сигналу.

Детальніше про нову функцію у iPhone 14 читайте в нашому матеріалі нижче.

Чим важлива нова функція iPhone 14 і як вона працює

Якщо ви вирушили в похід у віддалену місцевість і отримали травму або загубилися, функція екстреного виклику вашого iPhone 14 дасть змогу дзвонити чи надсилати текстові повідомлення службам швидкої допомоги чи надсилати сповіщення контактам у вашому телефоні, навіть якщо у вас немає мобільного інтернету або з’єднання Wi-Fi.

Здійснювати супутникові дзвінки на iPhone 14 просто: тримайте телефон в руці (функція не працюватиме, якщо гаджет у кишені чи рюкзаку) і спробуйте зателефонувати екстреному контакту.

Якщо ваш телефон може підключитися до відразу супутника, то дзвінок надійде куди треба. Якщо ж ні - iPhone допоможе вам знайти найближче місце кращим з'єднанням.

Найкращі місця, де зв'язок буде найкращий – це високогірні райони з мінімальною кількістю листя над головою та без пагорбів і гір поблизу.

Якщо дзвінок все одно не вдається здійснити, ви зможете спробувати надіслати повідомлення екстреним службам через супутник. Для цього треба буде натиснути "Екстрене SMS через супутник", коли з’явиться запит після спроби виклику, або перейти до своїх повідомлень і надіслати SOS. Потім вибираєте "Екстренні служби" та натискаєте "Повідомити про надзвичайний стан".

Для нових телефонів Apple також створила новий алгоритм стиснення повідомлень, щоб зробити SMS меншими і вони швидше надходили через супутникове з’єднання.

Окрім того, ви також зможете ділитися даними про своє місцезнаходження через супутник за допомогою опції "Повідомити про надзвичайні ситуації" або через додаток "Знайти мене".

Функція екстреного виклику також автоматично сповістить служби екстреної допомоги, коли спрацює вбудована в iPhone 14 функція виявлення аварій (ця функція схожа на автоматичне виявлення збоїв і екстрені сповіщення Android).

Але є одне "але"

Функція екстреного виклику на всіх пристроях iPhone 14 (включаючи 14, 14 Plus, 14 Pro і 14 Pro Max) буде доступною вже в листопаді, але тільки в США та Канаді.
Apple каже, що ця функція буде безкоштовною протягом двох років, але поки що немає інформації про те, скільки вона буде коштувати після цього.

Так само не відомо, чи буде вона доступна в інших країнах, зокрема, - в Україні.

Ця функція буде сумісна на всіх пристроях iPhone 14, включаючи 14, 14 Plus, 14 Pro і 14 Pro Max.

Нагадаємо, що днями на презентації Apple окрім нових iPhone показали також розумні годинники і AirPods Pro.

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