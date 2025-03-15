С интригующим сюжетом и крутыми героями: 5 современных боевиков, которые не дадут заскучать

Наемный убийца (Hit Man)

Гэри Джонсон ведет двойную жизнь. Днем он - одинокий преподаватель философии в Новом Орлеане, а ночью - тайный консультант полиции. Используя свой природный актерский талант, он выдает себя за киллера, чтобы разоблачить тех, кто прибегает к его услугам. Все идет по плану, пока Гэри не влюбляется в роковую женщину Мэдисон Мастерс, которая нанимает его убить своего мужа.

Спенсер: Конфиденциально (Spenser Confidential)

Бывший полицейский выходит из тюрьмы и пытается вернуться к нормальной жизни. Однако сразу попадает в водоворот событий: в день его освобождения убиты два копа, включая его бывшего врага. Чтобы раскрыть правду, он объединяется с амбициозным бойцом ММА и непростой бывшей девушкой. Их расследование разоблачает коррупцию, наркотрафик и предательство, ставя под угрозу их жизни.

Ангелы Ниццы (Nice Girls)

События разворачиваются в солнечной Ницце. Мятежная полицейская, известная своим непокорным характером, и требовательная детективша вынуждены объединиться для раскрытия непростого дела - исчезновения коллеги-офицера. Они обращаются за помощью к бывшему хакеру, навыки которого позволяют открыть доступ к самым тайным уголкам города.

План на пенсию (The Retirement Plan)

Спокойная жизнь бывшего морского волка Мэтта прерывается, когда к нему за помощью обращается его дочь Эшли и внучка Сара. Девушки оказываются в центре криминальной драмы. Спасаясь от опасности, они убегают на Каймановы острова. Неожиданное воссоединение заставляет семью столкнуться с прошлым и раскрыть тайны, которые изменят их жизни навсегда.

Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F)

Через сорок лет после первого дела детектив Аксель Фоули возвращается на улицы Беверли-Хиллз, чтобы снова окунуться в расследование. Когда его дочери угрожает опасность, он объединяется с бывшим напарником, чтобы разобраться с негодяями. Конечно, методы Акселя далеки от стандартных, поэтому не обходится без хаоса и импровизации. Но сможет ли герой снова выйти сухим из воды?

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