Писатель Ник Лисицкий: В Украине упыри были известны задолго до того, как Брем Стокер написал "Дракулу"

– Вы автор проекта "Энциклопедия украинской мифологии", в рамках которого рассказываете, как наши предки представляли сверхъестественных существ. Как возникла идея создания проекта и какая его цель?

– "Энциклопедия украинской мифологии" - цикл передач на YouTube-канале "Чарівний світ UA". Это часть инициативы "Чарівний світ UA" по популяризации украинской мифологии, в рамках которой также создана настольная игра "Чарівний світ. Джерело сили" и мобильное приложение.

При поддержке Украинского культурного фонда вышло уже два сезона шоу. Цель проекта - наглядно продемонстрировать, насколько украинская мифология богатая и разнообразная.

Учитывая, что на сегодняшний день именно видео является самым популярным форматом контента, а интересных и одновременно основательных проектов посвященных украинской мифологии крайне мало, мы решили создать своего рода видео-энциклопедию, посмотрев которую, дети и взрослые могли бы с пользой провести время перед экраном и узнать о невероятных персонажей и удивительных явлениях.

– При исследовании украинской мифологии, что больше всего вас поразило? Какое существо стало для вас неожиданным открытием и почему?

– Прежде всего, то, что в украинской мифологии не меньше увлекательных образов и удивительных историй, чем, скажем, в скандинавской, греческой или египетской. Именно это когда-то поразило меня больше всего и стало толчком для более глубокого изучения нашей мифологии.

Вместе с тем наша мифология, особенно древняя, дохристианская, почти не сохранилась - информация о богах и героях дошла до нас лишь отрывками. Поэтому сегодня наша задача - восстановить, насколько возможно, этот весомый пласт нашей культуры. Ведь успешные государства строят свои бренды, в том числе и на глубинных смыслах, которые хранятся в мифологии. К примеру, в Китае все дети с детства изучают свою мифологию.

Именно для этого я и создал в свое время проект "Чарівний світ UA", а эпическое фэнтези "Кий і морозна орда", которое увидело свет в этом году - это еще один шаг для того, чтобы и дети больше интересовались украинской мифологией и узнавали наших героев с современных культурных продуктов.

Ник Лисицкий (фото предоставлено пресс-службой)

– Многие украинские мифические существа имеют "зарубежные аналоги". Есть ли у нас свои абсолютно уникальные сверхъестественные персонажи?

– Каждое мифическое существо соответствует определенному архетипу. Именно поэтому герои разных культур определенным образом похожи между собой. Однако как каждая культура имеет свои уникальные особенности, так и герои имеют характеры и формы, которые соответствуют определенной культуре.

Конечно, есть и совсем уникальные персонажи, характерные для определенного региона. В украинские мифологии это, например, Чугайстер - аутентичный мифический персонаж Украинских Карпат. Или Шубин - персонаж из Донбасса, дух-защитник шахтеров.

– Всех ли мифических существ боялись украинцы? Были ли хорошие персонажи? Кто к ним принадлежит?

– Большинство мифических образов находятся вне понятий "добро" и "зло". То есть персонажи могут помогать, защищать, или наоборот - выполнять назидательную роль, определенные моралистические функции. При этом они не являются абсолютно добрыми или злыми в современном понимании значения этих слов.

Одним из ярких примеров может выступать Кобылия Голова - персонаж, вознаграждающий за учтивость и трудолюбие, а невежливых и ленивых - съедает. Или, например, Полудница - страшный уродливый дух, который появляется в полдень и наказывает тех, кто работает в поле. Очевидно, что его роль не просто пугать, а, прежде всего, предостерегать людей от опасности солнечного удара.

– Кто из персонажей был самый опасный или самый страшный? И почему?

– Значительная часть мифических образов так или иначе связана со смертью, которая всегда пугала людей. Такие известные персонажи как мавки, русалки или домовые, хотя и имеют романтизированные образы, по разным верованиям тоже являются духами умерших.

Однако, существуют действительно жуткие существа! Такие, что легко подойдут для фильмов ужасов. Например, упырь - мифический персонаж, пьющий человеческую кровь. В Украине упыри были известны задолго до того, как Брем Стокер написал "Дракулу" и вампиры стали популярными героями современной культуры.

Впервые о них упоминается еще в летописи XII века. Наши, украинские, упыри отличаются от общеизвестного образа и внешним видом: у них красные лица, два сердца, хвостик, а также как мужские, так и женские половые органы. Согласно украинским народным верованиям, упырями могут быть не только умершие, но и живые люди.

Еще один интересный, удельно украинский, мифический персонаж - это "злидні" - маленькие сморщенные существа в лохмотьях. Хотя они не убивают и не пьют кровь, их всегда очень боялись и боятся до сих пор. Ведь в каком бы доме они ни появились, "злидні" всегда приносит несчастье и бедность. Даже очень богатого человека они быстро могут сделать нищим.

– У ирландцев есть лепреконы, у китайцев - драконы, а какого персонажа могут больше всего популяризировать украинцы, чтобы впоследствии он стал нашей визитной карточкой?

– Зачем выбирать какого-нибудь одного персонажа? Стоит показать миру все богатство нашей мифологии! Ведь у нас есть как герои известные по всей Украине (например древнеславянские боги, домовые или лешие), так и аутентичные, которые могут представлять определенные регионы (Чугайстер или воздух в Карпатах, Шубин - на Донбассе). Поэтому сейчас необходимо рассказывать обо всем нашем невероятном пантеоне, а иностранцы, впоследствии, сами определят, кто им понравится больше всего.

Убедиться в неповторимости и харизматичности украинских мифических героев можно будет 27 апреля на фестивале "Книжкова країна". Во время интерактивной беседы я расскажу о том, кто есть кто в нашей мифологии, где живут персонажи украинских мифов и легенд и как они становятся героями книг, комиксов и фильмов. Самые активные участники беседы и авторы интересных вопросов получат подарки от меня и издательства "Фантастичні українці".

Ник Лисицкий более четырех лет исследует украинскую мифологию (фото предоставлено пресс-службой)

– Вы как-то заявляли, что украинский мифический мир богаче мира Марвела. Какие существа могут конкурировать с американскими супер-героями?

– Речь не столько о конкуренции, сколько об альтернативе. Ведь архетипы - похожи. Однако наши герои имеют свой неповторимый колорит, и именно этим они могут быть интересны. Например, у нас есть свой Тор - бог-громовержец Перун, есть свой Король Артур - это Кий, легендарный основатель Киева, есть свой трикстер - сказочный герой Ох…

Так же как смакуя борщ, иностранцы могут открывать себе кулинарную традицию, знакомство с нашей мифологией - это возможность глубже познавать нашу культуру, открыть себе ее уникальные стороны.

– В сказках часто встречается персонаж Баба-Яга. Ее соотносят с российской культурой, ведь она живет в избушке на куриной ножке - подобные теремки на сваях когда-то строили на болотах России. Так все-таки Баба-Яга чей мифический персонаж? И как она попала в украинские сказки?

– То, что Баба-Яга считается российским персонажем (или, точнее, россияне считают ее персонажем их сказок) - это хороший пример присвоения культурных образов и нарративов.

На самом же деле Баба-Яга - очень древний славянский персонаж, история которого уходит в те времена, когда пожилые женщины в племенах были жрицами и совершали различные обряды, в том числе жертвоприношения и захоронения. Они готовили юных мальчиков и девочек к обрядам инициации. Впоследствии эти функции отразились в фольклоре - не только российском, но и украинском, белорусском, польском - сказочная Баба-Яга с одной стороны связана с потусторонним миром, а с другой - предстает своего рода проводником героя к подвигам.

– Представления о мифическом мире формировались на протяжении веков. Современные люди не верят в домовых, русалок, чугайстров и тому подобное. Но можем ли говорить, что сейчас люди "создают" новые мифические представления? Например, после начала полномасштабной войны украинцы шутят о мифическом существе "бавовнятке", которое появляется на оккупированной территории или в России и тогда там "розцвітає бавовна". Можем ли говорить, что это существо пополнит список представителей украинской мифологии?

– Мифологизация определенных личностей, явлений или даже вещей присуща и современному обществу. Ведь, несмотря на развитие науки и технологий, сегодня мифы нужны человечеству так же, как тысячу лет назад.

Героическая мифология занимает особое место, ведь она обычно является результатом некоторых драматических событий, когда происходит противостояние добра и зла. В такие моменты героизм настоящих людей трансформируется в легенды, мотивирующие нации к дальнейшей борьбе, способствующие подъему морального духа.

Хороший пример 2022 года - Призрак Киева, защищавший небо над столицей. Этот образ очень быстро стал популярным у нас и известным за пределами Украины - в Японии о нем даже появилась манга (манга - японский комикс - Ред.) Впоследствии, возможно, появится и фильм типа "Топ Ган", ведь такого уровня героизма и мастерства, который демонстрировали и продолжают демонстрировать украинские пилоты, мир давно не видел. Думаю, что о Призраках Киева будут помнить и через сто лет.

Что касается "бавовнятка", то следует различать мемы и мифы, ведь далеко не каждый мем имеет потенциал стать мифом.

Во время презентации книги "Кий і морозна орда" (фото предоставлено пресс-службой)

– В прошлом году в кинотеатрах вышел мультфильм "Мавка" по мотивам произведения Леси Украинки. В оригинале сказки-феерии было много мифических существ, а вот в мультике их изобразили в очень "искаженном" образе. Такая интерпретация способствует популяризации мифического мира или, наоборот, отталкивает украинцев от исследований мифических существ, в которые верили наши предки?

– "Мавка" безусловно способствует популяризации нашей мифологии и привлекает внимание мировой аудитории к нашей самобытной культуре.

Важно понимать, что современный культурный продукт должен, прежде всего, увлекать и заинтересовать зрителей или читателей, на которых он ориентирован. Ведь для того чтобы появилось желание исследовать определенную сферу, ею сначала нужно заинтересоваться.

Да и справедливости ради стоит отметить, что в "Лісовій пісні" мифические персонажи тоже адаптированы автором в соответствии с творческим замыслом. Ибо "настоящая" мифическая мавка - это скорее персонаж мистического триллера, а не драмы или сказки, ведь за народными верованиями у нее нет спины и если посмотреть на нее сзади, то можно увидеть внутренности.

– Приходилось ли вам сталкиваться с людьми в реальной жизни, которые верят в домовых, русалок?

– Вера в домовых действительно сильна! После того, как мы выпустили видео о домовых, зрители начали делиться в комментариях своим опытом знакомства с этими существами. И комментариев действительно много!

– Как сейчас можно популяризировать украинских мифических существ и зачем это делать?

– Каждое успешное общество в мире, каждое сильное государство базируется на определенных смыслах. Мифология - это именно тот пласт культуры, который хранит в себе глубинные смыслы нации. Создавая смыслы, каждая страна стремится показать, что она уникальная и особенная. И благодаря этим смыслам территориальные образования с годами становятся сильными брендами.

Поэтому, если мы хотим, чтобы Украину воспринимали сильным государством с древней историей, яркой культурой и глубинными смыслами, которые прошли тысячелетия и сформировали удивительную и многогранную страну на пересечении европейских и азиатских путей и культур, нам нужно в том числе популяризировать и украинскую мифологию.

Сделать это очень просто - нужно создавать соответствующие культурные продукты и поддерживать те, которые уже созданы. Смотреть "Мавку", читать эпическое фэнтези "Кий и морозна орда", играть в настольную игру "Чарівний світ. Джерело сили" и рассказывать о них друзьям и знакомым за границей. Каждый из миллионов украинцев, сегодня живущих за пределами Украины, может легко стать послом украинской мифологии и помочь нашим мифическим существам стать популярными во всем мире.