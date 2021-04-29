В Інституті нацпам'яті різко висловилися про марш у Києві на честь дивізії "Галичина"

На його думку, проведення маршу не йде на користь Україні. Саму ж акцію в столиці Дробович назвав неприпустимою.

Директор УІНП заявляє, що історія з дивізією - непроста і неоднозначна, і вимагає більш ретельного дослідження.

"Ми можемо міркувати, проводити наукові заходи, розбиратися в цілях, причинах і мотивах, чому люди між двома тоталітарними режимами вибирали один, а не інший. А хтось взагалі йшов у повстанці і проти тих, і проти інших. Це треба досліджувати, вивчати і про це говорити", - зазначив науковець.

При цьому Дробович наголошує, що "такі марші на славу нацистського військового підрозділу, скільки б патріотів в ньому не служили - це неприпустимо".

Також керівник Інституту нацпам'яті переконаний, що Росія використовуватиме такі події для пропаганди.

Марш на честь дивізії "Галичина" в Києві 28 квітня (фото Івана Черничкіна / t.me/zaborona_com)

Нагадаємо, 14-та гренадерська дивізія військ СС (Waffen SS) "Галичина" була створена 1943 року німецькою окупаційною владою в Західній Україні. 19 квітня 1945-го з'єднання перейменували на 1-шу українську дивізію української національної армії, бійці якої присягнули на вірність Україні.

Після закінчення Другої світової війни довгі роки звучали звинувачення у скоєнні військових злочинів воїнами дивізії, зокрема проти поляків і євреїв.

Нюрнберзький процес, який тривав з 20 листопада 1945 по 1 жовтня 1946 роки і розглядав військові злочини нацистів, не знайшов доказів скоєння бійцями дивізії "Галичина" військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті та жодного солдата "Галичини" засуджено не було.

У 1986 році в Канаді була створена урядова комісія, відома під назвою комісія Дешена, яка мала розслідувати факти укриття військових злочинців в країні, серед них також і колишніх воїнів дивізії. У своєму офіційному рішенні від 1987 року комісія визнала, що немає доказів скоєння злочинів дивізією "Галичина".