Иностранные сайты без словаря. Как быстро перевести текст в любом браузере за считанные секунды

Google Chrome

По умолчанию Chrome автоматически переводит сайты. Вы можете использовать всплывающее окно справа от адресной строки, чтобы вернуться к исходному языку.

Также можно нажать на маленькую кнопку Google Translate справа от адресной строки, чтобы переключить языки, и выбрать три точки, чтобы настроить параметры для того, чтобы всегда переводить определенный язык или никогда не переводить его в будущем.

Вы также можете выбрать опцию "Никогда не переводить этот сайт", если не хотите, чтобы перевод запускался автоматически.

Еще один вариант - выделить блок текста и щелкнуть на нем правой кнопкой мыши. Затем вы можете выбрать "Перевести выделенный текст на английский", чтобы отобразился перевод только выделенного текста.

В Chrome на Android и iOS при каждом открытии страницы на иностранном языке появляется всплывающее окно с вопросом о переводе. Его можно вернуть, нажав три точки (сверху справа на Android, снизу справа на iOS), а затем "Перевести".

Нажмите значок шестеренки во всплывающем окне, чтобы получить доступ к дополнительным параметрам перевода этой конкретной страницы и языка.

Параметры перевода в Chrome (фото: Lifehacker)

Microsoft Edge

Откройте веб-страницу на иностранном языке в Microsoft Edge, и в верхней части экрана появится диалоговое окно с вопросом о необходимости перевода. Нажмите "Перевести", чтобы продолжить, или "Подробнее", чтобы получить дополнительные параметры (включая автоматический перевод или отключение перевода для данного языка в будущем).

Вы можете снова открыть это диалоговое окно в любое время, нажав кнопку перевода справа от адресной строки, которая выглядит как буква "а" рядом с японским символом.

Вы также имеет возможность переключаться между переводами, исправлять Edge, если он неправильно определил иностранный язык, и отключать перевод для конкретного сайта.

Опция правого клика также доступна, как и в Chrome: выберите некоторый текст на экране, щелкните его правой кнопкой мыши, затем выберите "Перевести выделенный текст на английский" во всплывающем меню.

Что касается приложения Edge на Android и iOS, загрузка иностранного веб-сайта активирует небольшую панель перевода вверху: нажмите "Перевести", чтобы принять перевод. Затем нажмите на определенные языки (Android) или значок шестеренки (iOS), чтобы получить доступ к другим опциям, таким как отключение перевода для этого сайта.

Чтобы вернуть панель позже, нажмите три горизонтальные линии (внизу справа), проведите пальцем влево и нажмите "Перевести".

Mozilla Firefox

При использовании Firefox во время загрузке страницы на иностранном языке появится всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы перевести ее. Весь перевод осуществляется на вашем локальном устройстве для дополнительной конфиденциальности.

Нажмите "Перевести", чтобы подтвердить, или значок шестеренки для дополнительных опций: например, вы можете отключить это всплывающее окно, всегда или никогда не переводить этот язык или никогда не переводить этот сайт.

Всплывающее окно и его параметры можно вернуть с помощью кнопки перевода (два маленьких символа) справа от адресной строки. Если вам нужно перевести только определенный раздел веб-страницы, выделите соответствующий текст, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Перевести выделенный текст на..." в меню.

Для Firefox на Android вы увидите аналогичное всплывающее окно с предложением перевода при просмотре веб-сайта на иностранном языке. Как и на настольном компьютере, нажмите маленькую кнопку перевода на адресной строке, чтобы вернуть это окно, и нажмите значок шестеренки для дополнительных параметров для этой конкретной страницы и языка.

Firefox выполняет все переводы локально

Apple Safari

Используя Safari на macOS, когда вы открываете веб-страницу, написанную на иностранном языке, ничего не происходит автоматически.

Вам нужно нажать на маленький значок справа от адресной строки (два маленьких речевых пузырька), а затем выбрать "Перевести на английский". Нажмите на тот же значок снова, если хотите вернуться к исходному языку.

У вас нет такого количества опций, как в других браузерах, но вы можете переводить как отдельные блоки текста, так и целые страницы: выделите некоторый текст, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Перевести", чтобы увидеть всплывающий перевод на экране.

Перевод текста в Safari на iOS также прост: нажмите маленький значок AA слева от адресной строки внизу экрана и выберите опцию "Перевести на английский". Если нужно вернуться, снова нажмите тот же значок и выберите "Просмотреть оригинал" в меню.

Safari предлагает более базовый сервис перевода