Іноземець в центрі Львова показував геніталії дітям (відео)

Іноземець-ексгібіціоніст в центрі Львові знімав штани і оголював геніталії. Порушника затримали патрульні. Як з'ясувалося, чоловік перебував у сильному алкогольному сп'янінні, і по дорозі до відділку його вирвало і у авто правоохоронців, і в самому відділку. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Львівської області на сторінці в Facebook.

Також був опублікований відповідний відеоролик.

Зазначається, що інцидент стався 30 травня на площі Ринок. Правоохоронці за допомогою працівників центру безпеки міста вирахували місцезнаходження алко-туриста за допомогою камер спостереження, і бешкетника затримали на площі Кафедральній.

Порушником виявився 30-річний громадянин Німеччини.

У центрі Львова затримали ексгібіціоніста (фото: скріншот)

"Коли порушника посадили в службовий автомобіль поліції, йому стало погано і чоловік виблював своє "алкогольне турне Львовом" через вікно. Згодом це повторилося і у відділі поліції", - йдеться в повідомленні.

На записах з камер відеоспостереження чітко видно, що чоловік у присутності великої кількості людей, зокрема дітей, знімав штани і неодноразово оголював статеві органи.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відео: facebook.com/lvivpolice

Як повідомлялося раніше, у Києві в метро чоловік демонстрував дитині свої статеві органи і робив непристойні пропозиції.

Також ми писали про те, що у Луцька під стінами школи "промишляв" ексгібіціоніст, який також чіплявся до маленьким дівчаткам.

Нагадаємо, що в Миколаєві чоловік за 50 на дитячому майданчику чіплявся до 10-річних дівчаток і показував їм геніталії.