Инопланетная жизнь существует? Ученые выдвинули новую гипотезу возникновения Земли

Новая гипотеза возникновения Земли

Исследование Копенгагенского университета представило новый взгляд на формирование Земли, предполагая, что это произошло за несколько миллионов лет, а не за 100 млн. лет, как считалось ранее.

Ученые обнаружили, что Земля образовалась путём быстрого накопления мелких камешков, а появление воды является побочным продуктом этого процесса формирования. Эта теория дает многообещающие перспективы вероятности "населенных" планет за пределами нашей Солнечной системы, учитывая, что вода является критически важным ингредиентом для жизни.

"Мы показываем, что Земля образовалась в результате очень быстрого накопления мелких камешков размером с миллиметр. По этому механизму Земля образовалась всего за несколько миллионов лет. Похоже, наличие воды на Земле является побочным продуктом ее образования", - заявляет профессор Мартин Биззарро из Копенгагенского университета и соавтор исследования.

"Благодаря этому новому механизму формирования планет шансы на вероятность пригодных для жизни планет в галактике гораздо выше, чем мы думали раньше", - говорит Биззарро.

Потенциал планеты иметь на своей поверхности необходимые ингредиенты для развития жизни, ключевым элементом которой является вода, называется жизнеспособностью планеты.

"Люди долго спорили о том, как образуются планеты. Одна из теорий состоит в том, что планеты образуются в результате постепенного столкновения тел, тем самым увеличивая свой размер в течение 100 миллионов лет. По этому сценарию для появления воды на Земле нужно было какое-то дополнительное случайное событие", - объясняет доцент Мартин Шиллер, участник исследования.

Ученые утверждают, что Земля сформировалась через несколько миллионов лет, а за 100 млн, как считалось ранее (фото: Freepik)

Роль пылевых частиц в формировании Земли

"Вокруг молодого Солнца был диск, где появлялись планеты. Диск был заполнен мелкими частицами пыли. Когда планета достигает определенного размера, она действует как пылесос, очень быстро всасывая всю эту пыль, что способствует ее росту до размеров Земли всего за несколько миллионов лет", - говорит доктор философии Исаак Оньетт, автор исследования.

Такое притяжение мелких частиц пыли сыграло ключевую роль в формировании Земли и обеспечило появление воды на нашей планете. Диск также содержал ледяные частицы, которые поглощались вместе с пылью, способствуя образованию воды при формировании Земли. Это понимание повышает вероятность наличия воды на других планетах.

Есть ли вода на других планетах

"Эта теория предполагает, что каждый раз, когда формируется планета, как Земля, на ней будет вода. Если взять другую планетную систему, где есть планета, вращающаяся вокруг звезды размером с Солнце, то на ней должна быть вода, если она находится на правильном расстояния от светила", - утверждает Биззарро.

Исследователи использовали изотопы кремния, чтобы понять механизмы и масштабы формирования планет. Анализируя изотопный состав более 60 различных метеоритов и планетных тел, команда установила генетические связи между скалистыми планетами, такими как Земля и Марс и другими небесными объектами.

Этот подход позволил понять типы строительных блоков, которые собрались, чтобы образовать Землю, и процесс, с помощью которого они объединились.