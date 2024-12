Инна Мирошниченко взбудоражила сеть соблазнительным танцем в блестящем боди и колготках

Так, знаменитость опубликовала ролик с новогодним вайбом. На нем Инна обольстительно двигается и изгибается под песню Бейонсе "Diva".

В ролике Мирошниченко предстала в блестящем боди украинского бренда One by one и колготках с Aliexpress.

"А что, если начать утро с такого контента?", - подписала звезда видео.

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали жену шоумена комплиментами, отметив, что такой контент видеть от Инны очень неожиданно.

Инна Мирошниченко (скриншот)

О! Ось і новорічний настрій

Ідеальна Інночка

Якщо почати день з такого контенту, то і весь день повинен бути таким палким

Яке круте вбрання

Ранок неділі не може бути ще більш сонячним та запальним!

Отметим, что такой контент от Инны Мирошниченко действительно является достаточно необычным для ее блога. Обычно ее публикации в блоге часто направлены на поддержку семейных ценностей и привлечение внимания к важным общественным вопросам.

К слову, Инна вместе с мужем Тимуром воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. Также в прошлом году пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года. В этом году они стали полноценной семьей для еще одного ребенка - 9-летней девочки по имени Ангелина.