Инна из "Холостяка" рассекретила рецепт необычного блюда, которым покорила Терена (видео)

Участница "Холостяка" Инна Белень, которая поразила Александра Терена свиданием-инициативой, наконец рассказала, как готовила блюдо для главного героя реалити. Волонтер приятно удивила ветерана, но рецепт вызвал немало вопросов.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram Инна сделала новый пост, в котором рассекретила, как именно она готовила блюдо для Терена.
Участница "Холостяка" готовила для Терена интересное блюдо - рис с курицей, креветками и персиками. Пикантности добавляли необычный соус и карри. Александр был в восторге от блюда.
Инна и Терен на свидании (скриншот)
Для приготовления карри от Инны вам понадобятся такие ингредиенты:
Также не забывайте о соусе, для него нужны такие продукты:
Приготовление не займет много времени. Отварите рис, а в отдельной сковороде обжарьте мясо, добавьте туда карри, креветки и персики, а затем залейте все это соусом (готовьте его так, как Инна показала на видео).
Затем выкладывайте на тарелку рис, а сверху - тушенное в лимонном соусе мясо с креветками. Блюдо можно украсить помидорами.
Инна также рассказала, что готовила карри для Терена в домике, а потому девушки тоже попробовали ее блюдо. Сначала они его очень хвалили. Но когда узнали, что волонтер готовила его именно для Александра, то начали его критиковать.
Напомним, ранее Терен оправдался за шутку, которая взбудоражила сеть.
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