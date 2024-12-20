Инна из "Холостяка" рассекретила рецепт необычного блюда, которым покорила Терена (видео)

Чем Инна угощала Александра на свидании

Участница "Холостяка" готовила для Терена интересное блюдо - рис с курицей, креветками и персиками. Пикантности добавляли необычный соус и карри. Александр был в восторге от блюда.

Инна и Терен на свидании (скриншот)

Для приготовления карри от Инны вам понадобятся такие ингредиенты:

2 кусочка куриного филе

1 стакан риса

2 упаковки креветки

свежие или консервированные персики

приправа карри.

Также не забывайте о соусе, для него нужны такие продукты:

65 граммов масла

3 яичных желтка

1 ложка лимонного сока.

Приготовление не займет много времени. Отварите рис, а в отдельной сковороде обжарьте мясо, добавьте туда карри, креветки и персики, а затем залейте все это соусом (готовьте его так, как Инна показала на видео).

Затем выкладывайте на тарелку рис, а сверху - тушенное в лимонном соусе мясо с креветками. Блюдо можно украсить помидорами.

Инна также рассказала, что готовила карри для Терена в домике, а потому девушки тоже попробовали ее блюдо. Сначала они его очень хвалили. Но когда узнали, что волонтер готовила его именно для Александра, то начали его критиковать.