"Иногда накрывает тоска": Лидия Таран откровенно высказалась о жизни во Франции

Украинская телеведущая Лидия Таран вместе с дочкой сейчас проживает во Франции, куда временно переехала после полномасштабного вторжения РФ. Звезда 1+1 откровенно высказалась о жизни за границей, своей работе и учебе, а также о проведении экскурсии для мамы, которая приезжала на несколько дней.

Поселилась Лидия с дочерью Василиной в доме французской семьи в небольшом городе Нанси. Ведущая говорит, что сперва вообще не планировала уезжать за границу, а ехала из Киева в Каменец-Подольский.

"Там переночевали, оценили ситуацию. Я подумала: поскольку мы на авто, у нас есть бензин и нас приглашают друзья-французы, нужно двигаться дальше и освобождать место для тех, кому нужнее", - рассказала она.

В доме, где они проживают, у Лидии с дочкой отдельные комнаты, хорошие условия.

Таран получает во Франции финансовую помощь на своего ребенка, а еще могла бы получать стипендию как студентка, так как поступила в местный вуз, но учащимся в возрасте 40+ претендовать на нее не может.

"Единственный минус - чтобы добраться до учебы или работы, нужна электричка. А когда французы выходят на забастовки, отстаивая свои зарплаты и право на пенсию - это проблематично, потому что останавливаются все поезда. У нас, в Украине, во время войны так не останавливаются, как здесь останавливают их люди, требующие для себя лучшие условия работы", - говорит ведущая и признается, что никак не может к этому привыкнуть.

В целом трудностей с языком Лидия с дочерью не испытывают, и понимают "почти все, если только французы намеренно не пытаются говорить слишком сложно".

Лидия Таран с дочерью и мамой во Франции (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Иногда меня спрашивают, комфортно ли жить во Франции. Комфортно может быть только дома, в гостях всегда что-то напрягает, потому что тебя окружают люди с другой ментальностью, к тому же есть нюансы в быту. Однако, учитывая то, что сейчас всем украинцам дискомфортно, назвала бы нашу с Василиной жизнь более-менее комфортной. Хотя иногда, конечно, накрывает тоска", - рассказывает Таран.

Помимо учебы в университете на магистратуре, она продолжает работу на "1+1" как спецкор для ТСН, сотрудничает с мэрией Нанси, рассказывает по-французски о войне РФ против Украины на городских мероприятиях. Также дистанционно занимается благотворительным проектом "Здійсни мрію", куратором которого является.

Недавно, как раз на новогодние и рождественские праздники, в ним во Францию приезжала в гости мама Лидии Мария Гавриловна. И по этому случаю уже все втроем отправились в небольшое путешествие для экскурсии. Таран показала маме туристический Париж, Версаль, а еще она захотела побывать на кладбище Монпарнас, где похоронен Симон Петлюра.

Лидия Таран с мамой во Франции (фото: instagram.com/lidiyataran)

"Сводили ее в бар "Одесса", потому что требовала всего украинского. А вот до ресторана "Оранта" не дошли… В общем, ходили много, мама все сравнивала: как здесь, как у нас дома", - говорит телезвезда.

Лидия также рассказала, что и сама приезжала недавно в Киев, но остаться не решилась ради безопасности дочери, так как остается вероятность повторных российских ударов в их жилой комплекс, расположенный рядом с заводом.

"Уже несколько раз туда попадали российские ракеты. К сожалению, без жертв не обошлось", - отмечает Таран.