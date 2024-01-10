Инфекционист Сергей Крамарев: Частые ОРЗ у детей в большинстве случаев - норма

– Почему дети чаще взрослых болеют острыми респираторными инфекциями?

– У детей созревание иммунной системы происходит достаточно медленно. У ребенка иммунная система достигает уровня иммунной системы взрослого человека в возрасте 10-12 лет. До этого возраста детский организм не способен быстро синтезировать интерфероны, являющиеся первой линией защиты человека в случае вирусных инфекций.

У взрослого человека эта линия защиты включается в первые два дня от инфицирования вирусом, а у детей этот процесс может сместиться на 3-5-й день. То есть выработка интерферона опаздывает, вирус в организме успевает накапливаться, и возникает вирусная инфекция.

Кроме того, у детей недостаточным является синтез иммуноглобулинов, прежде секреторных иммуноглобулинов А, которые также являются первой линией защиты от инфекций.

Важно и такое понятие, как барьерная функция слизистых оболочек. Она имеется в дыхательных путях, в желудочно-кишечном тракте. То есть сама слизистая препятствует проникновению вирусов и бактерий. И эта барьерная функция у детей не развита так, как у взрослых, поэтому вирусы и бактерии проникают легче в клетки. Чтобы реализовалось их патогенное действие, нужно, чтобы они прикрепились к клеткам слизистых, а затем проникли внутрь этих клеток. И тогда развивается заболевание.

Есть и эпидемиологические причины заболеваемости. В детском саду или школе неизбежны тесные контакты с другими детьми и скопления. У взрослых обычно нет таких скоплений как в детских коллективах. И в результате таких скоплений облегчается передача возбудителей респираторных инфекций.

Фактически можно сказать, что в течение первых 10-12 лет жизни иммунная система детей учится реагировать на патогены, которые могут вызвать заболевание. Она тренируется, приобретает иммунологическую память, поэтому дети болеют чаще, чем взрослые. Чем старше ребенок, тем больше у его иммунной системы "опыта" в борьбе с различными инфекционными патогенами.

Следует заметить, что частые, рекуррентные (то есть повторяющиеся) респираторные заболевания у детей в большинстве случаев являются условной нормой.

Дети чаще взрослых болеют ОРВИ (иллюстративное фото: Freepik)

- Так когда можно считать, что у часто болеющего ребенка проблем со здоровьем нет?

– Во-первых, если рекуррентные респираторные инфекции наблюдаются в холодный период года, то есть осенью и зимой. В период поздней весны и летом ребенок не болеет.

Во-вторых, между эпизодами острых респираторных инфекций ребенок чувствует себя здоровым.

У него нет дополнительных симптомов, которые могли бы свидетельствовать о более тяжелых заболеваниях, которые могут сначала проявляться как респираторные инфекции. Например, речь идет о бронхиальной астме, муковисцидозе, туберкулезе, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, иммунодефиците.

Если нет ни субъективных, ни объективных сопутствующих симптомов, то есть на рентгенографии органов грудной клетки или во время аускультации (прослушивания) не выявлено патологических изменений, можно говорить, что у ребенка просто происходит нормальное созревание иммунной системы.

– А когда на здоровье ребенка нужно обратить внимание?

– Первый сигнал: ребенок болеет на протяжении всего года, а не только в холодный период.

Второй: ребенок отстает в физическом развитии от своих сверстников.

Третий: у ребенка есть проблемы с ротоглоточным кольцом, а именно у него увеличены миндалины, аденоиды, есть полипы носа.

Такие дети нуждаются в консультации врача.

Кроме того, есть дети с деформацией грудной клетки. Это может приводить к неполноценному функционированию легких и дыхательных путей и, следовательно, облегчать проникновение в организм возбудителей респираторных инфекций.

Также существует очень небольшой процент детей с нарушениями работы непосредственно иммунной системы, то есть с иммунодефицитом. Такие нарушения следует заподозрить, если у ребенка два и более раза в год возникают так называемые системные заболевания, прежде всего бактериальные. К примеру, это синуситы, менингиты, пневмонии, сепсис. В таких случаях нужно обратиться к детскому иммунологу и сделать иммунограмму. Следует также проконсультироваться с врачом, если у одного из членов семьи был первичный иммунодефицит.

– Сколько эпизодов респираторных заболеваний в год является условной нормой?

– Постоянной цифры на сегодняшний день нет. Наиболее приемлемы следующие показатели: до 5 лет - 6-8 эпизодов в год, от 6 до12 лет - 2-4 эпизода в год.

Американские специалисты считают нормой даже 10-12 раз в год без сопутствующих проявлений и говорят, что такая заболеваемость может являться индивидуальной особенностью организма ребенка. Они даже утверждают, что нет необходимости считать количество этих эпизодов. По их мнению, важно обращать внимание на общее состояние здоровья ребенка и своевременно реагировать на признаки, свидетельствующие о том, что частые респираторные заболевания возникают не просто так, а сигнализируют о более серьезной патологии.

– Как лечить респираторные инфекции и как предотвратить их повторение? Что советуют врачи и что могут сделать родители?

– Если говорить о лечении, то оно симптоматическое. При необходимости врачи назначают антибиотики, ведь в 60-70% случаев речь идет о вирусно-бактериальных ассоциациях. То есть, если есть признаки присоединения бактериальной инфекции, очень важно дополнительно применять антибиотики по назначению врача.

Если говорить о предотвращении повторных заболеваний и об уменьшении их количества, то первое направление - это образ жизни родителей. Ведь кроме особенностей иммунной системы, есть и внешние факторы, которые могут приводить к увеличению частоты респираторных инфекций.

К примеру, курение родителей может негативно влиять на слизистые детей. Важным является микроклимат в помещениях, где находятся дети, а именно оптимальные влажность и температура. На слизистые негативно влияют сухой или слишком влажный воздух и высокая температура в помещении, поэтому на это нужно обращать внимание.

Следует позаботиться о рациональном и витаминизированном питании.

И, конечно, при возможности надо избегать больших скоплений людей в холодный период года. При этом ни в коем случае не стоит изолировать ребенка от сверстников, как поступают некоторые родители.

Сейчас в нашей стране по объективным причинам в детских коллективах меньше традиционных праздников, "утренников", где бы скапливались дети, но появилась проблема длительного пребывания большого количества детей в укрытиях во время воздушных тревог.

И для профилактики рекуррентных респираторных инфекций важной мерой является вакцинация.

Если говорить о бактериях, то прежде всего ребенка нужно защитить от поражения пневмококком и гемофильной палочкой. Согласно Национальному календарю профилактических прививок обязательна прививка против гемофильной палочки (Hib-инфекции) и рекомендованной - против пневмококковой инфекции.

Календарь профилактических прививок

Другое направление профилактики - применение бактериальных лизатов, которые еще называют оральными вакцинами. Эти препараты содержат антигены возбудителей, вызывающих респираторные заболевания. В ответ на антигены в организме вырабатываются антитела, и так формируется защита. Однако в отличие от традиционных вакцин эта защита непродолжительна.

Поэтому бактериальные лизаты рекомендуют применять дважды в год, например, осенью и весной, если у ребенка в течение года возникает много эпизодов респираторных инфекций.

Есть и практика применения респираторных пробиотиков. В их состав входит микрофлора, содержащаяся в полости рта и верхних дыхательных путях здоровых людей. Эти бактерии способствуют тому, что патогенное действие возбудителей, вызывающих респираторные инфекции, не реализуется.

Для детей также рекомендуют применение витаминов D и C. Витамин D назначают и детям, у которых по результатам лабораторных анализов его дефицит.

Всемирная организация здравоохранения во избежание повторных эпизодов респираторных инфекций также рекомендует принимать добавки цинка.

Следует помнить, что направление профилактики респираторных заболеваний у ребенка должен назначать только врач.

– Следует ли применять для профилактики так называемые противовирусные препараты?

– Если говорить о современных препаратах, то есть противовирусные препараты прямого действия (действующие непосредственно на вирус-возбудитель) только против гриппа и COVID-19. Против других респираторных инфекций противовирусных препаратов прямого действия нет.

Имеются препараты опосредованного действия, способствующие тому, чтобы организм боролся с вирусом. Например, это препараты, которые повышают синтез интерферона, секреторных иммуноглобулинов А. Эти препараты часто ошибочно называют противовирусными, но они только активируют иммунную систему при поражении возбудителем заболевания. И для профилактики их применять не следует – они предназначены только для лечения.

– По данным Министерства здравоохранения, в этом году в Украине корью заболело в 5 раз больше людей, чем в прошлом. О росте заболеваемости и даже смертности из-за кори, а также о снижении показателей вакцинации говорят и во Всемирной организации здравоохранения. В Украине многие дети пропустили и продолжают пропускать плановую прививку из-за войны и переездов. Какая ситуация с корью?

– Ситуация с корью действительно опасна. Уровень охвата прививкой против кори снизился, и на сегодняшний день он не превышает 70%. Чтобы предотвратить вспышки, нужно достичь показателя 90-95%. А в Украине уже есть прослойка детей, которые пропустили первую или вторую прививку.

Вспышки кори в нашей стране возникают каждые 5-6 лет. Последняя вспышка была в 2018-2019 годах. Если добавить 6 лет, то мы и выходим на 2024 год. И Минздрав и Центр общественного здоровья предостерегают, что в стране может быть вспышка кори.

Проблема с недостаточной вакцинацией есть не только в Украине. Пандемия COVID-19 привела к снижению уровня охвата прививкой во многих странах мира. В Великобритании специалисты даже говорят о том, что в их стране возможна эпидемия кори.

Основная защита от этого заболевания - вакцинация.

Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) защищает от этих трех инфекционных заболеваний. А вакцинация КПК обязательна согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Чтобы предотвратить вспышку кори, в Украине в прошлом году была организована общенациональная кампания по "догоняющей вакцинации" для детей, которые вследствие изменения места жительства или по другим причинам пропустили плановые прививки.

– А чем опасна корь?

– Корь - это одно из самых тяжелых заболеваний у детей.

У вируса кори есть два опасных свойства.

Первая - это нейротропность. Происходит поражение нервной системы, вследствие чего могут возникать тяжелые воспаления головного мозга – энцефалиты. Более тяжелых энцефалитов, чем корьевые, я в своей 40-летней практике я не встречал. Если ребенок будет жить после перенесенного коревого энцефалита, он останется инвалидом.

Второе свойство вируса кори - это его иммуносупрессивное действие, то есть угнетение иммунной системы. На фоне кори легко происходит наслоение вторичных бактериальных инфекций, причем даже в течение полугода после перенесенной кори. Как следствие, ребенок может заболеть тяжелой пневмонией, сепсисом и т.д. и умереть от осложнений.

Поэтому еще раз подчеркиваю, что единственная действенная защита - это вакцинация. И о своевременных прививках своих детей должны позаботиться прежде всего родители.

Единственная действенная защита от кори - вакцинация (иллюстративное фото: Freepik)