Інфекціоніст зробив заяву про ефективність COVID-вакцин і дав важливу пораду українцям

Навіть якщо вас щепили від коронавірусу вакциною Moderna, Pfizer, або будь-якою іншою - розслаблятися не варто.

Експерт наголосив на тому, що знака рівності між "щеплений" і "захищений" немає.

"Якщо людина отримала повну вакцинацію, та почне діяти мінімум через три тижні після введення останньої дози. Нещодавно був скандальний випадок, коли людина вакцинувалася і захворіла. Каже - це у вас погана вакцина. Нічого подібного! По-перше, вона просто ще не встигла спрацювати. Але є і другий момент: ефективність кожної вакцини - приблизно 90%. Тож з 1000 щеплених 10% лише думають, що захищені, і перестають дотримуватися абсолютно простих правил, розслабляються, а імунітет у них насправді не виробився", - сказав лікар.

І навіть коли ви пройшли повну вакцинацію, то спеціалісти рекомендують перевірити, чи виробились антитіла.

"Перевірити, ви тільки вакциновані або насправді захищені, можна, здавши аналіз крові на антитіла. Немає значення, дорослий хоче пройти перевірку, чи дитина", - каже Сухов.

При цьому він просить звернути увагу на той факт, що є лабораторії, які використовують вітчизняні або сусідніх країн тест-системи, де результати показані в одиницях від 5.

"Коли будете вибирати лабораторію, шукайте ту, де роблять тести на Abbott-системі - там шкала починається від 50 міжнародних одиниць. Якщо такий аналіз покаже, що у вас все нормально, то у вас дійсно все добре", - пояснив експерт.