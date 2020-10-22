Інфекціоністка пояснила, чому у людей без патологій COVID-19 може бути важким

Пацієнти з коронавірусом з групи ризику навіть без патологій можуть мати тяжкий перебіг хвороби. Іноді навіть міцні та здорові люди при COVID-19 можуть померти.

Про це розповіла українська лікарка-інфекціоністка з Чернівецької обласної та міської лікарень Ольга Кобевко в інтерв'ю ТСН.

"Це - люди з онкозахворюваннями, судинними, нирковими захворюваннями, цукровим діабетом. Вони - в першій групі ризику. Ми помітили, що вірус вражає більше таких людей. Ми ще не впевнені, чи це на фоні імунітету, чи вірус справді сприятливий до певного типу клітин", - розповіла вона.

Так, дослідження показали, що вірус вражає кров, внутрішню стінку судин.

"І далі у нас було дуже багато здорових людей, які не мали супутніх патологій. Днями помер від коронавірусу дуже відомий блогер (Дмитро Стужук, - Ред.). Його дружина стверджувала, що лише люди з патологіями можуть захворіти. Але це не так. У нас було дуже багато спортсменів, здорових людей, які вели правильний спосіб життя, стежили за своїм харчуванням. І зараз у нас кілька таких людей лікуються і у них певний розвиток пневмонії не з легким перебігом. Тому не можна стверджувати на 100%, що це інфекція вражає людей, у кого є якісь важкі захворювання", - пояснила лікарка.

Хворі на коронавірус можуть залишатися лікуватися вдома лише за умови, коли це дозволяє стан, а його визначає сімейний лікар, зазначила Кобевко.

"Всі ми різні й до кожної людини має бути індивідуальний підхід. Кожен, хто залишається вдома, повинен розуміти, що в цей період він має бути на зв'язку з сімейним лікарем, щоб попереджувати про зміну стану, про перебіг хвороби загалом", - сказала вона.

Коронавірус здатний викликати у пацієнтів ускладнення і в першу чергу вражає легеневу тканину, тим самим у людей з пневмонією залишається фіброз на різних рівнях розвитку і в різних стадіях.

"Фіброз легень дуже часто може залишатись у такому вигляді, що заважає людині жити. Постійно виявляється якась задишка. Люди навіть після двох місяців хвороби кажуть, що їм все ще важко довго ходити пішки чи підніматися сходами, вони це відчувають", - каже Кобевко.

Також медик зазначила, що про якісь віддалені наслідки говорити ще зарано, оскільки для точних висновків треба, щоб вірус проциркулював ще хоча б рік.

Інфекціоністка звернула увагу, що перебіг хвороби у пацієнтів з коронавірусом різний, оскільки кожен організм індивідуальний, а також відіграє роль наявність супутніх патологій. Іноді трапляється, що в одній сім'ї хворіють кілька людей, але у кожного різний хід і різноманітна симптоматика.

Лікарі визначають необхідність госпіталізації хворих з COVID-19, виходячи з певних норм. Тут мова йде про розвиток дихальної недостатності.

Кобевко також зізналася, що найскладніше в роботі з пацієнтами з коронавірусом для неї - це погляд критичного хворого і його запитання: чи виживе він.

"Коли бачиш критичного пацієнта, і людина з таким сподіванням в очах дивиться на тебе і просто питає: "Лікарю, скажіть, я вийду з цього? Я зможу чи ні?" Так, ми підтримуємо їх, пояснюємо, а коли така людина помирає, залишається цей погляд... Завжди, в думках", - говорить вона.

Раніше ми розповідали про те, що вчені назвали нове ускладнення, яке дає коронавірус.

Нагадаємо, нещодавно в Україні 8-річна дитина "згоріла" від коронавірусу - у хлопчика виявили хронічні хвороби.