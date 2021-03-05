Інфекціоніст назвала ймовірні терміни нового локдауну в Україні: ми говоримо про тижні

Вона зазначила, що ситуація з коронавірусом розвивається майже так само, як і під час попередньої хвилі.

"Я думаю, ми говоримо про кілька тижнів, адже так починалося і в минулий раз. Коли на Західній Україні ми бачили високу кількість хворих, вважаючи, що нас це не торкнеться і пройде повз. Нас це торкнеться, цілком можливий третій локдаун. Саме тому ті медичні працівники, які зараз можуть вакцинуватися — обов'язково повинні це зробити. Також до цього часу необхідно закрити всі питання, які стосуються якості надання послуг пацієнтам з COVID-19. Важливо готуватися до наступної хвилі", - пояснила Булавінова.

Вона додала, що вакцинація дуже важлива для того, щоб зупинити розвиток пандемії в Україні. І вакцини будуть не тільки захищати від коронавірусу, але і скоротять кількість важких хворих.

"Зараз, на початку вакцинації, вся вакцина йде саме в "ковідні" лікарні. Звичайно, ми очікуємо, що всі етапи будуть швидко розвиватися: якщо в Україну зайде багато вакцин — етапи можуть розгорнутися паралельно, і різні групи будуть мати доступ до вакцин одночасно. Тому що тільки швидка вакцинація буде мати значення в питанні зниження кількості людей, вмираючих від коронавірусу, і тих, хто госпіталізують через вірус. Сподіваємося, що темпи будуть нарощуватися з максимальною швидкістю", - вважає інфекціоніст.