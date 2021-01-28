В Індонезії прокинувся найбільший вулкан: хвилі вогню на кілька кілометрів

В Індонезії на острові Ява прокинувся найбільший вулкан регіону Мерапі. 27 січня він почав вивергати лаву, яка покрила відстань в 3 кілометри навколо.

У перекладі Мерапі означає "Гора вогню". Як повідомляє видання The Guardian, по всьому острову оголошено другий рівень небезпеки – помаранчевий. Більше ніж 150 осіб місцевій владі довелося евакуювати. До вулкану категорично заборонено підходити ближче ніж на 5 км. Звуки лави та шум вулкана було чути на відстані 20 кілометрів. Даних про постраждалих немає.

Варто відзначити, що нинішнє виверження вулкана Мекапі абсолютно нетипове. У листопаді 2020 року він вже турбував місцевих жителів і виверження був найсильніше за всю історію спостережень. Фахівці підвищили рівень небезпеки цього вулкана.

Як пояснив голова Центру вулканології та пом'якшення геологічних небезпек Ханик Хумайда, лавовий купол цього вулкана швидко зростає і змушує гарячу лаву і газові хмари стікати по його схилах. 27 січня був зафіксований ще один рекорд вулкана – лава розтеклася на 3 кілометри навколо.

В Індонезії прокинувся найбільший вулкан Мерапі

Висота вулкана Мерапі на острові Ява становить 2968 метрів, і він є самим великим і активним вулканом в Індонезії. В останні роки він став дуже активним, і виверження стають все частіше. У 2010 році виверження Мерапі забрало життя 347 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Італії Етна знову налякала жителів новим виверженням.

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