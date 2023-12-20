Индийский мальчик, предсказавший пандемию и атаку ХАМАС, дал предсказание на будущее

Кто такой Абигья Ананд

16-летнего Абигья Ананда называют современным Нострадамусом. Все свои знания он получил благодаря древним рукописям по ведической астрологии, годами хранившимся в его семье.

Он начал изучать астрологию с 4-летнего возраста и уже сейчас считается одним из самых мощных пророков ХХ века.

В 2019 году он предупредил человечество о пандемии, которая развернется по всему миру в 2020 году. Также он говорил о российско-украинской войне и 4 октября 2023 рассказал о теракте, который будет похож по своим масштабам на 11 сентября 2001 в США.

Что юный пророк обещает человечеству

По его словам, мир сейчас испытывает серьезные трансформации. Планеты в настоящее время находятся в том же положении, в котором они последний раз были во времена захватнических войн Чингисхана.

В ближайшие годы будут меняться мнения людей, их отношение к политике, вере. Очень много изменений затронет экологию, границы и другие общественно важные сферы. Все изменения будут сопровождаться конфликтами – как локальными, так и глобальными.

Важнейшие изменения в истории человечества произойдут с 2020 по 2040 год – сами эти 20 лет станут решающими для 400-летней эпохи, цикл которой запустился в 2020 году.

В 2024 г. будут новые катаклизмы и в природе. Но именно в ближайшие годы будут играть важную роль.

"Человечеству будут противостоять огонь, вода и воздух. Планета ждет целая серия землетрясений, которые последуют один за другим. Но мы не можем четко сказать, где ждать следующего", - подчеркнул Абигья Ананд.