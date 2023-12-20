RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индийский мальчик, предсказавший пандемию и атаку ХАМАС, дал предсказание на будущее

Что предусматривает для человечества новый пророк на 2024 год (кадр по видео)
Автор: Анна Шиканова

Юный известный пророк Абигья Ананд из Индии, предупреждающий человечество о приближении пандемии коронавируса и атаке ХАМАС, дал свое пророчество тому, что ждет нас в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с пророчествами у Satyameva Jayathe.

Кто такой Абигья Ананд

16-летнего Абигья Ананда называют современным Нострадамусом. Все свои знания он получил благодаря древним рукописям по ведической астрологии, годами хранившимся в его семье.

Он начал изучать астрологию с 4-летнего возраста и уже сейчас считается одним из самых мощных пророков ХХ века.

В 2019 году он предупредил человечество о пандемии, которая развернется по всему миру в 2020 году. Также он говорил о российско-украинской войне и 4 октября 2023 рассказал о теракте, который будет похож по своим масштабам на 11 сентября 2001 в США.

Что юный пророк обещает человечеству

По его словам, мир сейчас испытывает серьезные трансформации. Планеты в настоящее время находятся в том же положении, в котором они последний раз были во времена захватнических войн Чингисхана.

В ближайшие годы будут меняться мнения людей, их отношение к политике, вере. Очень много изменений затронет экологию, границы и другие общественно важные сферы. Все изменения будут сопровождаться конфликтами – как локальными, так и глобальными.

Важнейшие изменения в истории человечества произойдут с 2020 по 2040 год – сами эти 20 лет станут решающими для 400-летней эпохи, цикл которой запустился в 2020 году.

В 2024 г. будут новые катаклизмы и в природе. Но именно в ближайшие годы будут играть важную роль.

"Человечеству будут противостоять огонь, вода и воздух. Планета ждет целая серия землетрясений, которые последуют один за другим. Но мы не можем четко сказать, где ждать следующего", - подчеркнул Абигья Ананд.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Вангапророчествамагия