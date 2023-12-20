Індійський хлопчик, який передбачив пандемію та атаку ХАМАС, дав передбачення на майбутнє

Хто такий Абігья Ананд

16-річного Абігья Ананда називають сучасним Нострадамусом. Усі свої знання він отримав завдяки стародавнім рукописам з ведичної астрології, які роками зберігалися в його сім'ї.

Він почав вивчати астрологію з 4-річного віку і вже зараз вважається одним з найпотужніших пророків сучасності.

У 2019 році він попередив людство про пандемію, яка розвернеться по цілому світу 2020 року. Також він говорив про російсько-українську війну та 4 жовтня 2023 року розповів про теракт, який буде схожий по своїм масштабам на 11 вересня 2001 року в США.

Що юний пророк обіцяє людству

За його словами, світ зараз переживає серйозні трансформації. Планети на цей час знаходяться в тому ж положенні, в якому вони останній раз були за часів загарбницьких війн Чингісхана.

Найближчими роками змінюватимуться думки людей, їхнє ставлення до політики, віри. Дуже багато змін торкнеться екології, кордонів та інших суспільно важливих сфер. Усі зміни будуть супроводжуватимуться конфліктами - як локальними, так і глобальними.

Найважливіші зміни в історії людства відбудуться з 2020 по 2040 років - самі ці 20 років стануть вирішальними для 400-річної епохи, цикл якої запустився 2020 року.

У 2024 році будуть нові катаклізми й в природі. Але саме найближчі роки будуть відігравати важливу роль.

"Людству протистоятимуть вогонь, вода та повітря. На планету чекає ціла серія землетрусів, які підуть один за одним. Але ми не можемо чітко сказати, де чекати на наступний", - підкреслив Абігья Ананд.