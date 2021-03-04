В Індії півень вбив чоловіка. Це не жарт

В Індії бійцівський півень вбив свого господаря. Річ у тім, що до лап таких півнів прив'язують ножі, леза чи іншу зброю з гострими краями, щоб завдати більшої шкоди супернику.

В цьому випадку до лапи Раджі був прив'язаний тридюймовий ніж (приблизно 7,6 см). Цим ножем він випадково завдав смертельний удар в пах своєму 45-річному господарю. Чоловіка доставили в лікарню, але він помер через сильну втрату крові.

Після розслідування поліція доставила півня в поліцейський відділок, де його тримали і доглядали за ним. Правоохоронці також приготували для нього їжу.

Деякі новинні канали повідомили, що поліція "заарештувала" півня, показуючи зображення птаха, прив'язаного в поліцейській ділянці. Однак поліція заперечувала факт затримання півня або його утримання під вартою.

Правоохоронці пояснили, що птицю не заарештовували і не затримували. Поліція взяла на себе відповідальність захищати півня і перевезла його в фермерський будинок.