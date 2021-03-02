У Сумах "копи" мучили чоловіка з інвалідністю на очах у людей (фото)

Під Сумами патрульні застосували силу при безпідставному затриманні чоловіка з інвалідністю на очах у очевидців. В результаті інциденту потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступеня тяжкості, а щодо самих "копів" розпочато розслідування.

Правоохоронцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням спецзасобів та "болісними й такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями" (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, двоє працівників патрульної поліції підійшли до чоловіка, який перебував у внутрішньому дворику одного з будинків, і вимагали пред'явити документи. Чоловік надати їх відмовився, проте зазначив, що закону не порушує, і є інвалідом II групи.

"Це підтвердили присутні на місці події інші особи, а також зазначили, що керівник підприємства, де працює чоловік, із його документами вже прямує до них", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Проте "копи" все одно силою затримали чоловіка, наступаючи при цьому коліном йому на шию і голову. Потім правоохоронці наділи нещасному на руки і ногу наручники та понесли до службового авто, тримаючи за наручники, чим заподіяли йому біль.

У Сумах патрульні застосували силу до чоловіка з інвалідністю, якого затримали без причин (фото: gp.gov.ua/userfiles)

Згідно з висновком судмедекспертизи, у постраждалого від таких тортур залишилися численні садна голови, руки та ноги, синці, а також перелом пальця правої кисті.

Як підтвердив пізніше Ковпаківський райсуд у Сумах, вимога поліцейських про пред'явлення потерпілим документів для перевірки не пов'язана з порушенням ним громадського порядку або іншими неправомірними діями. Також було встановлено, що жодної злісної непокори й активного опору з боку потерпілого не було, а тому і складу адміністративного правопорушення в його діях немає. Таким чином, жодних підстав для затримання у патрульних не було.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР в Полтаві.

Сумах патрульні брутально затримали чоловіка з інвалідністю без жодних підстав (фото: gp.gov.ua/userfiles)