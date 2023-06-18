Иначе вылезут вам на голову. Психологи объяснили, как защитить личные границы

Уметь постоять за себя и свои убеждения - одна из базовых вещей, которой должен научиться каждый. Однако часто желание не создавать конфликт, приводит к тому, что человек просто позволяет другим нарушать его личные границы и тем самым причинять психологический дискомфорт.

О том, как научиться отстаивать личные границы и при этом не испортить отношения с окружающими, рассказали в группе о психологическом здоровье Pleso в Instagram .

Как защитить свои личные границы

"Если представить личные границы в виде стеклянного пузыря, то можно предположить, что рано или поздно такой пузырь может треснуть. Это произойдет в тот момент, когда кто-то попытается нарушить наши границы, а они просто не выдержат, потому что были слишком хрупки", - объясняют психологи.

Для примера они советуют представить, что наш личный пузырь создан из металла. В этой ситуации, когда другие люди будут пытаться ворваться в наше личное пространство, пузырь вряд ли треснет. А чувство безопасности останется на высоком уровне.

Психологи советуют придерживаться следующих советов, чтобы научиться защищать свои границы.

Выражайте свои мысли искренне

Не зависимо от того, что хотят от вас услышать, выражайте свои мысли искренне. Неправильная тактика - избегать конфликтов и кивать головой даже тогда, когда не соглашаетесь с мнением оппонента.

Не занимаетесь тем, что не доставляет удовольствия

Не стоит заниматься тем, что не способствует личному развитию и не доставляет удовольствия. Не соглашайтесь на все, что вам предлагают, пренебрегая своими интересами.

Не общайтесь с некомфортными для вас людьми

Откажитесь от контакта с людьми, которые оскорбляют вас или обесценивают. Не подвергайтесь давлению и манипуляции других.

Умейте отказываться от некоторых предложений

Вежливо откажитесь от предложения работы, если оно имеет разногласия с вашими ценностями. Но при этом не прибегайте к пассивной агрессии и сарказму.

Расскажите о том, как с вами нельзя обращаться

Четко проговаривайте, какие вещи не приняты по отношению к вам. Не ждите, что другие люди самостоятельно догадаются о ваших личных границах.

Не позволяйте на себя повышать голос

Спокойно объясните другому человеку, что на вас нельзя повышать голос. Не стоит кричать в ответ и устраивать истерики.