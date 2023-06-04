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Болезнь или образ мышления: психолог объяснила, что именно людям мешает жить здесь и сейчас

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Воскресенье 04 июня 2023 20:59
Болезнь или образ мышления: психолог объяснила, что именно людям мешает жить здесь и сейчас Что такое синдром отложенной жизни (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Война для многих украинцев стала причиной, чтобы откладывать свои мечты и планы на потом - на период после победы. Однако для некоторых такое промедление является привычным образом жизни. Люди могут годами мечтать о чем-то, но так и не приступить к реализации этого.

О том, что такое синдром отложенной жизни и как от него избавиться, рассказала психолог в направлении гештальт-терапии Луиза Олефиренко на своей странице в Instagram.

Что такое синдром отложенной жизни

"Синдром отложенной жизни - это не болезнь или психическое расстройство, это просто образ мышления. При СВЖ человек пытается заранее подготовиться к жизни, но эта "жизнь" так и не происходит. Он строит планы, но они никогда не воплощаются и поэтому появляется ощущение собственной нереализованности", - пишет эксперт.

Что на самом деле кроется за этой "жизнью на потом":

  • неуверенность в себе
  • туннельное мышление
  • страх перед будущим
  • перфекционизм
  • детские установки и семейные сценарии
  • чужие планы и мечты

Как избавиться от синдрома отложенной жизни

Психолог советует приступить к изменениям, сделав следующе шаги. Прежде всего, нужно признать наличие проблемы. Это поможет выявить факторы, которые привели к синдрому и увидеть, что с этим делать дальше.

Следующий шаг - трансформировать мечты в цели. А потом - проверить цели на реалистичность и правильно сформулировать их.

Далее нужно составить план - написать список конкретных действий для достижения вашей цели.

Начните с малого - не нужно решать глобальные вопросы и получать Нобелевскую премию. Сделайте маленькие шаги - если хотите выучить английский язык, то уделяйте этому хотя бы по 5 мин каждый день. Затем добавьте еще 5 мин и постепенно увеличивайте нагрузку.

Хвалите себя за промежуточные результаты. Не замечая первые результаты и не присваивая их себе, продвигаться в жизни будет трудно. Хвалите себя и найдите поддержку.

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