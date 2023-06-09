Эти токсические чувства разрушают вас изнутри. Как не потерять свое "я"

Токсические чувства можно сравнить с ядом, который постепенно разрушает внутреннее спокойствие человека и приводит к серьезным последствиям - снижению самооценки и неправильного осознание своего "я".

О том, какие чувства разрушают нас изнутри и как можно избавиться от них, рассказали на странице Сoach secrets for life в Instagram .

Какие ощущения приводят к потере личности

"Если ребенка часто стесняют, обвиняют и пугают (а это была норма для "советского воспитания"), то, по исследованиям нейроученых, это приводит к утончению участков головного мозга, отвечающих за ощущение своего "я". Систематическая провокация у другого человека чувство страха, вины, стыда, с целью удовлетворить свои интересы, есть не что иное, как эмоциональное насилие", - пишут эксперты.

Ученые пока не сформировали достаточной доказательной базы, чтобы однозначно утверждать, что это приводит к проблемам с самооценкой, но на практике эта связь очевидна.

Стыд и вина регулируют соответствие человека чьим-либо ожиданиям. Если эти чужие ожидания довольно долго являются основными ориентирами в жизни, то человек теряет себя: свое "хочу", свое "имею право", "могу". Вся жизнь подчинена только одному: соответствовать ожиданиям других людей, жить по чужим правилам.

Стыд рождается внешней оценкой. Грубо говоря, человек стесняется не того, что ковыряется в носу, а того, что знакомые ему люди заметили, как он это делает.

Но со временем то, что человек слышит от окружающих (особенно если этот ребенок слышит от значительных взрослых) становится его внутренним голосом. Токсический стыд рождается изнутри самим человеком, но приписывается внешнему наблюдателю. ⠀

Вина - это внутреннее чувство после ошибки. Токсическая вина - когда человек чувствует себя виноватым в ситуации, на которую он не имел никакого влияния либо его ответственность или влияние были слишком мизерные, чтобы что-то изменить.

Страх может быть по разным причинам. Вина и стыд представляют собой комплексные чувства, которые включают в себя другие эмоции, в том числе страх.

Как избавиться от токсических чувств

Выход из стыда - дать себе право разочаровать другого человека, не отвечать чьим-то ожиданиям. Чтобы избавиться от токсической вины важно четко очертить свою зону ответственности - что действительно от вас зависит, а что - нет и действовать внутри своего круга ответственности.

Относительно страха стоит разобраться насколько реальна опасность и чем можно помочь. Звучит просто, реализовать посложнее. Если вы часто ловите себя на токсичном стыде, вине или страхе следует обратиться к психологу.