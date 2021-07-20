Імунолог дав лякаючий прогноз про новий штам "Дельта": він не буде таким нешкідливим, як в ЄС

Новий штам зовсім не нешкідливий

За словами лікаря, зараз в країнах Європи новий штам "Дельта" є домінуючим.

"У ЄС протягом червня-липня "Дельта" стає домінуючим. При цьому кількість летальних випадків постійно знижується, незважаючи на велику кількість нових інфікованих, більшість з яких припадає на дітей і молодих людей (невакциновані). Охоплення вакцинацією 50+ наблизилося до 75%. Ці дані абсолютно відповідають інформації з Великобританії, де "Дельта" домінує з кінця травня", - розповів медик.

Він повідомив, що ситуація в Україні восени через новий штам буде не такою нешкідливою, як в ЄС.

"Я не схильний до панікерства і завжди спираюся на аналіз фактів, а не припущення ВООЗ, МОЗУ та ЗМІ. На жаль, всі мої похмурі прогнози так чи інакше збувалися (коли Степанов гордо рапортував у Раді 5 березня про спокійне проходження пандемії, я попереджав про початок потужної хвилі і 50 тисячах смертей до літа). Не можна недооцінювати "Дельта"!!! Прихід цього варіанту в нашу країну не буде таким нешкідливим, як в ЄС", - вважає Волянський.

Чому Україна в зоні ризику

Імунолог зазначає, що в Україні перехворіло менше ніж 50% населення, а літні люди в більшості не щеплені.

"Потік літніх туристів неминуче принесе "Дельту" в усі регіони України. Потрібно контролювати тих, хто приїжджає, і спішно вакцинувати групи ризику, а не всіх підряд!!" - резюмував медик.