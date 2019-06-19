Не мають доведеної ефективності: Супрун різко висловилася про популярні процедури

Уляна Супрун розповіла, що являє собою апітерапія і як бджолина отрута насправді впливає на організм людини. Відповідний пост експерт опублікувала в соціальній мережі Facebook.

"Апітерапія - альтернативний метод медицини, в якому для профілактики і лікування хвороб використовуються бджолині продукти - мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск і бджолину отруту. Ці продукти можуть застосовувати місцево, приймати всередину або вводити безпосередньо у кров", - зазначено в повідомленні.

Даний метод нерідко використовують для лікування розсіяного склерозу, ревматоїдного артриту, різних інфекцій, запалення суглобів, опіків, для загоєння ран, зменшення болю, а також лікування ракових пухлин.

Прихильники апітерапії стверджують про виняткову користь для здоров'я, однак ніякими науковими доказами не підкріплюють. Крім того, при лікуванні бджолиною отрутою виникає висока ймовірність побічних ефектів.

За словами Супрун, бджолині продукти можуть бути корисними, однак за певних умов: важливо бути впевненим, що людина не має алергії на такі продукти, а також варто враховувати потенційні ризики від їх використання.

Супрун розвінчала міф про апітерапії (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Дуже легко говорити про дієвість альтернативних методів лікування, коли медичне співтовариство розводить руками. Це хороший простір для маніпулювання, адже пацієнти в пошуках будь-якого методу лікування, здатні не помічати потенційно небезпечних наслідків для здоров'я", - підсумувала в. о. міністра охорони здоров'я.

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