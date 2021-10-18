Хто має право перевіряти ваші документи з 21 жовтня: не тільки поліція

Хто може перевірити наявність необхідних документів

Крім поліцейських перевіряти сертифікати та COVID-документи можуть співробітники Держпродспоживслужби, працівники Центру контролю та профілактики хвороб на місцях.

Коду почнуть перевіряти

З 21 жовтня рейди почнуться по всіх містах України. Перевіряти будуть також на вокзалах, станціях, в місцях великого скупчення людей.

"Перевіряти документи будуть в місцях великого скупчення людей, де може бути поширення хвороби - під час перевезень, відвідувань закладів, ринків, торгових майданчиків", - зазначив Олексій Білошицький.

Які документи будуть потрібні

Для планшетів поліції вже розробили програмне забезпечення для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію в додатку "Дія", а також за паперовими варіантами. Перевірка документів проводитиметься за QR-кодами.

У сертифікатах обов'язково повинні бути реквізити - інформація про вид щеплення, кількість доз, підпис лікаря та печатка офіційного закладу охорони здоров'я.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", - підкреслили в поліції.

Покарання за підробку сертифіката

В Україні можуть покарати за виготовлення та збут підробленої медичної документації. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.

При використанні підробленої довідки або сертифіката покарання складе штраф від 850 гривень до обмеження волі строком до 2 років. Однак за покупку фальшивого сертифіката штраф може бути набагато більше - від 17 до 34 тисяч гривень.